De duizelingwekkende eindsom van Star Wars: The Force Awakens

Star Wars-fans waren lyrisch over Star Wars: The Force Awakens, bioscopen stroomden vol, Rey is de nieuwe heldin (eindelijk een vrouw), cliffhangers te over voor het volgende deel.

Nu, een half jaar na de première, verschijnt de film nergens meer op het witte doek. Dus is het tijd voor de grote eindsom. Hierbij de duizelingwekkende cijfers, die zijn vrijgegeven door Box Office Mojo.

In toaal leverde de film 2.068.176.052 dollar op aan kaartverkoop

45,3 procent (936.662.225 dollar) werd opgehaald in de verenigde Staten, 54,7 procent (1.131.513.827 dollar) in alle andere landen bij elkaar

In het openingsweekend werd er 248 miljoen dollar opgehaald in de Verenigde Staten en 529 miljoen dollar wereldwijd

The Force Awakens is de derde film die meer dan 2 miljard dollar oplevert. Alleen Ttitanic (2,2 miljard dollar) en Avatar (2,8 miljard dollar) gingen de film van J.J. Abrahams voor

Het productiebudget van de film was 261 miljoen dollar

Buiten Amerika scoorde de film het best in het Verenigd Koninkrijk (179,9 miljoen dollar), China (125,3 miljoen), Duitsland (109,7 miljoen dollar) en Japan (95,5 miljoen dollar)

In Nederland kwam de film uit op 15,7 miljoen dollar

Dan nog de opbrengsten van de merchandise... Die worden in 2016 geschat op 5 miljard dollar

