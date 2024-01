Bij de koffie: Turkse propagandajournalist Fatih Özyar heeft Nederlands lintje en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Turkse propagandajournalist heeft Nederlands lintje

De Turks-Nederlandse ’journalist’ die vorige week Nederland internationaal in zijn hemd probeerde te zetten met valse berichtgeving over de Zaanse ’treitervlogger’, blijkt in 2011 een koninklijke onderscheiding te hebben gekregen. Fatih Özyar is Lid in De Orde van Oranje-Nassau. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

De in Zaandam wonende man kreeg zijn lintje voor zijn verdiensten als scheidsrechter in het Nederlandse amateurvoetbal. Lees hier het hele verhaal.

Vliegtuig aan de grond gehouden om leguanen

Canadees vliegtuig aan de grond gehouden door loslopende leguanen https://t.co/aojIHPolkd — Sandy de Roos (@Sandydr) 19 september 2016

Een Canadees passagiersvliegtuig van de maatschappij WestJet is zaterdagavond aan de grond gehouden omdat mogelijk leguanen aan boord zouden rondlopen.Het vliegtuig kwam eerder die dag uit Cuba en zou op weg gaan naar Vancouver.

Game of Thrones breekt record

Game of Thrones is de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de Emmy Awards http://t.co/2KKWCpmfJs pic.twitter.com/yEPQROR2xU — Het Parool (@parool) 21 september 2015

Game of Thrones is de grote winnaar geworden van de Emmy Awards. De serie won in twaalf categorieën, waaronder Beste Dramaserie, Regie, Script en enkele prijzen voor technische categorieën die eerder al waren bekendgemaakt. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen werden vannacht uitgereikt in Los Angeles.

Vorig jaar won Game of Thrones ook al in de categorie Beste Dramaserie. Daarmee komt het totaal op 38 Emmy Awards, eentje meer dan het record van de comedy Frasier.

'Pijpbom' New Jersey ontploft tijdens onderzoek

'Pijpbom' New Jersey ontploft tijdens onderzoek https://t.co/uPVF1VwN7h — WelingelichteKringen (@welingelicht) 19 september 2016

In Elizabeth in New Jersey is vanochtend bij het station 'een explosief object' ontploft'. Burgemeester Chris Bollwage van Elizabeth zei tegen Amerikaanse media dat het object explodeerde toen een robot het onderzocht.

Er zouden nog vier explosieve onderdelen in het verdachte pakket zitten, aldus plaatselijke media. Het treinverkeer van en naar Elizabeth is stilgelegd.