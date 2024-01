Streek van de week: de Schipholweg kleurt rood

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe de Haarlemse Slachthuisbuurt een van zijn notabelen verloor op de straat die hem altijd al een doorn in het oog was.

Tekst: Danny Koks

Magere Heins zwarte gevoel voor humor levert soms zulke lachwekkende verhalen op, dat het even naar de achtergrond verdwijnt wat voor sneu baantje de man met de zeis heeft. Voorbeelden zijn er te kust en te keur, dus we hoeven niet eens dingen te verzinnen als Mark Rutte die in een begrotingsgat valt en zijn nek breekt. Roemer die stikt in een hap rode tomaat, of Wilders in een halal-frikandel. Rob Rensenbrink die de paal raakt. Churandy Martina die de bocht niet goed neemt. Nee, de werkelijkheid is vaak nog ongeloofwaardiger.

Timothy Treadwell, de Grizzly Man, had in Alaska al zoveel zomers doorgebracht tussen de wilde beren dat hij overtuigd was op één lijn te zitten met de dieren. Tot hij een bruine beer tegenkwam die op een andere lijn zat en hem opvrat, met z'n vriendin erbij. Jimi Heselden, de directeur van Segway, verdronk in een rivier nadat hij een ravijn in was gereden. Op zijn Segway. En Basil Brown, een fanatiek pleitbezorger van gezonde voeding uit Croydon, stierf aan een overdosis vitamine A nadat hij liters wortelsap had gedronken.

Lees ook: Streek van de week: Metalheads vs. Moraalridders

De ironie van deze sterfgevallen zou je er bijna aan doen voorbijgaan dat er van het ene op het andere moment een mens uit ons midden wordt geplukt. Een mens met, zoals in het geval van Joop Teunisse (66), een vrouw, een zoon, een schoondochter en drie kleinzoontjes. Joop was de bevlogen voorzitter van de wijkraad van de Slachthuisbuurt, een niet al te beste wijk in Haarlem. Besteedde alle uurtjes die hij kon missen aan het leuk krijgen en houden van de buurt, en aan het veraangenamen van het leven van de bewoners die het niet zo breed hebben of zich een beetje eenzaam voelen. Daar klopte hij zich nooit over op de borst. Hij deed het gewoon.

Waar Joop zich al jaren kwaad om maakte, was de oversteek op de Schipholweg. Die was veel te gevaarlijk. Dat vond niet alleen Joop, dat vonden en vinden ook andere omwonenden, de politie, Connexxion en de benzinepomphouder om de hoek. Zij zien automobilisten hier vaak door rood rijden, omdat ze op deze plek geen verkeerslichten verwachten. Die hangen ook nog eens heel onhandig, waardoor ze moeilijk te zien zijn. En het voetgangerslicht staat veel te kort op groen, waardoor je op een drafje moet oversteken – wat voor de ouderen uit de buurt bijna niet te doen is.

Zelfs de gemeente beoordeelde de oversteek al in 2011 als een 'acuut verkeersveiligheidsprobleem'. Verder dan die woorden zijn ze nooit gekomen. Uitgerekend toen Joop op de zaterdagochtend van augustus deze weg overstak, werd hij geschept door een auto. Zwaargewond werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij alsnog overleed. Hopelijk zijn ze bij de gemeente Haarlem nu wel wakker geschud. En gaan ze over tot actie. Dat is wel het minste dat ze kunnen doen voor Joop en al zijn familie en vrienden die hij achter moet laten.