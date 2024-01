'Absurd? Ja, dat zeg je nu'

De politiek – premier Ruud Lubbers voorop – was fel tegen; commerciële tv zou de democratie ondermijnen. Vliegtuigen zouden neerstorten door de straling. Toch kwam het er: televisie met reclame voor- na én tijdens programma's. Andries de Jong blikt met sterren van toen terug op de begindagen van de commerciële tv.

Tekst: Andries de Jong

https://www.youtube.com/watch?v=58ngHhHPv_Y

Echt geen flauw idee waar ze het over hebben bij de koffieautomaat? Met de RTL XL-app kun je anno 2016 op je gemak de aflevering van gister terugkijken waar iedereen vandaag over praat. Wel moet je eerst één of meerdere advertentiefilmpjes ondergaan, maar hé: je weet niet beter dan dat tv-kijken en commercials onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

27 jaar geleden was dat wel anders. Dat de zogenaamd Luxemburgse zender RTL Véronique in 1989 startte met commerciële televisie in Nederland was niet alleen onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie, maar ook simpelweg spannend en behoorlijk baanbrekend.

Lees het complete verhaal op BLENDLE

Alvast een paar quotes

'Joop van den Ende was een sterrenteam aan het samenstellen voor zijn commerciële droom' ?- Hans van der Togt

'Vliegtuigen zouden uit de lucht kunnen vallen en het telefoonverkeer zou eruit kunnen knallen. Absurd? Ja, dat zeg je nú' ?- Elco Brinkman

'Mensen grapten dat ze om 19.30 afstemden op het RTL Nieuws en daarna om 20.00 bij het NOS Journaal gingen kijken of het wel echt waar was' - Henny Huisman