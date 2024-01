Winnaar en verliezer van de dag: Nicolas Chamberlain vs. Rodrigo Duterte

In de papieren Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Nicolas Chamberlain

Wel een partner van hetzelfde geslacht, maar geen seks. Nicolas Chamberlain kwam dit weekend als eerste homobisschop in de Anglicaanse kerk uit de kast en zoekt de grens op van wat mogelijk is binnen de voorschriften van de Engelse staatskerk. Zijn bekentenis zet de verhoudingen binnen de anglicaanse kerk op scherp. Hoe dan ook dapper.

Verliezer van de dag: Rodrigo Duterte

Filipijnse president Duterte noemt Obama een klootzak https://t.co/PmpeNkL4kP — NewsHeadliner (@NewsHeadlinr) 5 september 2016

Het Filipijnse staatshoofd Rodrigo Duterte heeft Obama gewaarschuwd hem niet de les te lezen over mensenrechten. De Verenigde Staten maken zich zorgen over de moorden op drugsgebruikers en -handelaren sinds Duterte aan de macht is. De Filipijnse president zei dat Obama zich stil moet houden. "Anders scheld ik je uit, klootzak".

Kan komisch overkomen, maar laten we dit soort gevaarlijke gekken niet vereren. Daarom: verliezer van de dag. (Zal 'ie vast wakker van liggen.)