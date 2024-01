Streek van de week: Metalheads vs. Moraalridders

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer reizen we naar Arnhem, waar de plaatselijke metalheads met angst en beven afwachten of de show van hun favoriete band uit de Faeroër wel of niet doorgaat.

Tekst: Danny Koks

De Faeroër zijn een verzameling onooglijke steenpuisten middenin de Atlantische Oceaan, ergens ver boven Schotland en grofweg halverwege IJsland en Noorwegen. Er wonen vijftigduizend mensen. Sommige van deze mensen vinden het leuk om kwalificatiewedstrijden voor EK’s en WK’s voetbal te spelen. Anderen vinden het leuk om een metalband te beginnen. En allemaal vinden ze het leuk om te vissen. Dat doen ze er al duizenden jaren. Heel veel meer is er ook niet te beleven, op het af en toe teer beminnen van een schaap na.

Heidense riten

Reizen van de Faeroër naar het Willemsplein in Arnhem duurt in het echte leven een eeuwigheid, op de pagina van een tijdschrift duurt het gelukkig maar één zinnetje. Aan het Willemsplein zit poppodium Willemeen. En daar zitten ze dankzij de Faeroër momenteel met de handen in het haar. Ze hebben daar namelijk een van de twaalf metalbands geboekt die het eilandenrijk rijk is. Týr speelt progressieve Viking-metal waarin de geschiedenis, legendes en heidense riten van hun land een grote rol spelen. Anders ga je je band natuurlijk niet vernoemen naar de zoon van Odin en Frigg die het in de noordse mythologie schopte tot de eenarmige god van de oorlog.

Prima bandje, niet ieders cup of tea natuurlijk, maar wie van brute Noormannenmuziek houdt, kan niet ontkennen dat deze heren weten waar Wodan de mosterd haalt. Bij Willemeen in Arnhem dachten ze dus, dat is kat in ’t bakkie. Totdat een poppodium in Hamburg ineens bekendmaakte het optreden van Týr te hebben afgelast. Al snel bleek dat ze ook in Rostock niet meer welkom waren. En bij Gebroeders De Nobel in Leiden evenmin.

https://www.youtube.com/watch?v=BJ--Uw7a0tk

Die brachten een officieel statement uit: ‘Týr maakt zich schuldig aan het mishandelen en doden van dieren en het verheerlijken hiervan. Dat gaat tegen alles in waar Gebroeders De Nobel voor staat en in gelooft.’ Het statement van Willemeen was iets minder stellig: ‘In verband met vakantie zijn wij als team op dit moment niet compleet genoeg om iets te beslissen hieromtrent.’

De zanger van Týr doet mee aan de traditionele griendjacht op de Faeroër, daar gaat de hele heisa over. Grienden zijn een soort walvissen die ze met bootjes richting een kleine baai drijven, waar de eilanders hen staan op te wachten om een speer door hun ruggengraat te jassen en uit te benen. En ja, dat ziet er redelijk barbaars uit, zo’n bloedrood schuimende baai vol dode zeezoogdieren.

Lees ook: Streek van de week: Hakke hakke puf puf

Het is op die eilanden evenwel een traditie, eentje die nog veel verder teruggaat dan onze eigen bio-industrie. En het is wettelijk toegestaan. Maar aangespoord door een paar schuimbekkende Sea Shepherds bleven enkele quinoa-kauwende hippies net zo lang de social media van eerdergenoemde poppodia bestoken totdat deze hun keutel introkken.

Bewandel niet dezelfde route, vakantie vierende vrinden van de Willemeen. Metalmuzikanten hebben nou eenmaal rare hobby’s. De een verzamelt naziuniformen, de ander is geobsedeerd door seriemoordenaars, sommigen dagdromen zelfs over Satan. Maar het zijn zelden moraalridders en betweters. Dus toon ballen en laat die band gewoon spelen.