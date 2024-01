Streek van de week: Hakke hakke puf puf

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer: hoe een veendorp in Overijssel op het punt staat te ontsporen.

Tekst: Danny Koks

Quizvraag: wat heeft het treinstation van Geerdijk gemeen met dat van Vaticaan-Stad, Sarajevo, Kosovo's hoofdstad Pristina en Shippea Hill, een spuugspetter in het Engelse graafschap Cambridgeshire? Antwoord: er komt geen hond.

Vanuit Pristina vertrekken welgeteld drie treinen per dag. Op het station van Sarajevo kun je tussen 11.19 en 15.40 uur rustig je stretcher uitklappen of een vijfsetter tennissen zonder bang te zijn dat je je boemeltje mist. Die rijdt dan namelijk niet. Afgelopen herfst heeft Franciscus het Stazione del Vaticano, waar pausen weleens op de trein stapten richting hun zomerpaleis, opengesteld voor het publiek. Het nieuws ging geruisloos aan de wereld voorbij. En in Shippea Hill stapten in heel 2014 22 passagiers in en uit, van wie zestien slaapwandelaars en drie omaatjes die de spoorwegenkaart ondersteboven hielden.

Maar goed, we hadden het over Geerdijk. Midden negentiende eeuw uit de grond gestampt voor de katholieke veenarbeiders die naar Overijssel trokken om met het steken van turf een korst brood bij elkaar te scharrelen. Tegenwoordig hebben de stuk of vijfhonderd inwoners er een kanaal, een brug, een parochie, een kroeg, sinds 1951 een carnavalsvereniging (De Smoezen) en sinds 2010 een eigen postcode (7686).

En dat station, dus. Nog wel, want de provincie gaat de sloophamer erdoorheen hengsten. Zodat treinen straks met 120 in plaats van 80 km/u richting Almelo kunnen sjezen. Daar heeft de provincie graag elf miljoen euro voor over. Het station zal toch amper gemist worden, denken ze. Volgens ProRail heeft Geerdijk met 55 passagiers per dag het op één na minst gebruikte station van het land. Als je trouwens kunt raden waar 's Neerlands rustigste station staat, komt onze hoofdredacteur langs om je kattenbak te verschonen. En je matten te kloppen. Uiteraard in zijn inmiddels welbekende mannenstring.

Intussen kan Loes Ottens wel janken. Haar hele leven al woont ze naast het station, waar ze haar 'vervoersmiddel op weg naar volwassenheid' gebruikte om naar school, de stad en later haar teerbeminde te reizen. Met wie ze innig verstrengeld tussen de rails poseerde voor de trouwfoto's. En vlak ook treinliefhebber Han Pasman uit Boekelo niet uit. Schoonmaker van beroep. Eén keer in de week staat station Geerdijk op zijn rooster. Han is altijd blij als iemand een peuk of papiertje op de grond heeft gegooid. Heeft-ie wat te doen.

Han kan op zijn laatste werkdag op het station zijn hart ophalen. Die valt namelijk samen met een ludieke publieksactie. Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl trommelt via Facebook zoveel mogelijk mensen op om van 29 april de drukste dag uit het bestaan van het station te maken. De bielzenbijters stappen met z'n allen uit om 19.06 uur (dat jaar is het station gebouwd), om daarna in de aanpalende cafetaria De Brug het verdriet weg te drinken. Met een schuin oog op de stationsklok, want de allerlaatste trein terug naar de bewoonde wereld wil je echt niet missen.