Overschatte mensen: Justin Bieber

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Tieneridolen zijn afgrijselijke etters die de onderbroekjes van jonge meisjes natmaken door de pus uit hun puisten te laten schieten tijdens het zingen van infantiele liedjes waarvan de lyrics proberen te evoceren hoe een elfjarige z’n onvolgroeide slappe penisje in het gortdroge vaginaatje van een andere elfjarige zou kunnen proppen.

Tja, daar worden de onderbroekjes van jonge meisjes nu eenmaal nat van, omdat negentig procent van de jonge meisjes achterlijke nitwits zijn. De muziekindustrie probeert tieneridolen te creëren zoals de vleesindustrie worsten van kreupele varkens met schurft en acné: niemand wil ze vreten en toch staan er mensen voor in de rij.

Om de zoveel jaar duikt er een tieneridool op uit de poel van onbeduidendheid en wordt het nog een wereldwijd fenomeen ook. Een voorbeeld bij uitstek is Justin Bieber. Dat ventje heeft een afstotelijke smoel, om de twee weken een ander kapsel dat het vorige overtreft in het uitlokken van braakneigingen, en het zangtalent van een resusaap bij wie men een doos punaises zonder doos rectaal heeft ingebracht. Hij werd geboren op 1 maart 1994 in Ontario, Canada, als zoon van Jeremy Bieber, een man met de geestelijke capaciteiten van een amoebe met een midlifecrisis, en Patty Mallette, een vrouw met de verstandelijke vermogens van een in brand gestoken poetsvod.

Lees ook: Overschatte mensen: Carice van Houtden

Later bleek hun zoon Justin het IQ te hebben van zowel Jeremy als Patty, maar dan gedeeld door de som van hun gezamenlijk aantal hersencellen. Als achtjarige begon hij te zingen en als negenjarige zong hij nog steeds, zodat doorzettingsvermogen z’n enige pluspunt werd. Als twaalfjarige kende hij z’n eerste succes (hij won vijf dollar met de loterij), en hij leek jammer genoeg voor het geluk geboren: op z’n veertiende kreeg hij een platencontract, waardoor het sein werd gegeven voor het begin van een van de meest stuitende muziekcarrières uit de tijd na de Punische Oorlogen.

Bieber vuurde de ene nummer 1-hit na de andere af, en songs als One Time, Baby, Die In Your Arms en Sorry bewijzen dat je de notenbalk kan gebruiken om bagger af te leveren die met muziek net zoveel te maken heeft als Arnon Grunberg met talentvol schrijven. Voor de gein heb ik eens naar die vier nummers van Bieber geluisterd en m’n huisarts raadde me vervolgens aan om een week plat te liggen, iedere dag drie Trazolan-pillen tegen angstaanvallen te slikken en een tijdje zoveel mogelijk hallucinaties te vermijden door een blinddoek en oordoppen te dragen.

Bieber trok een tijdje op met Selena Gomez, een beroemd meisje dat zo onbetekenend is dat m’n hond Eddie een boeiender aura heeft dan zij. Het raakte uit tussen die twee toen Bieber z’n slappe penisje niet in haar droge vaginaatje gepropt kreeg.