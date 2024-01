9 mensen met totaal krankzinnige eetgewoonten

De 42-jarige Indiër Surjeet Singh klaagde al een tijdje over buikpijn. De chirurgen begrepen dat wel, want hij bleek veertig messen te hebben doorgeslikt. Artsen treffen wel vaker lichaamsvreemde objecten aan in magen.

Overzichtje!

7,5...

WTF 78 lepels en vorken uit maag verwijderd????? http://bit.ly/2yp41b — Tim Gees (@Timster76) 21 oktober 2009

kilo in twee maanden tijd was een 52-jarige vrouw kwijt toen ze zich in 2009 meldde in het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond. De oorzaak was al snel gevonden: 78 lepels en vorken. De messen van haar bestek had ze wijselijk niet doorgeslikt.

82...

jaar was een vrouw in Colombia toen ze met zware buikkrampen naar het ziekenhuis ging. Het bleek een veertig jaar oude foetus, dat in de loop der tijd was gemummificeerd met calcium. Zo'n stenen baby, of lithopedion, is zeldzaam. In 400 jaar medische literatuur zijn slechts 300 gevallen beschreven.

37...

Buckyballs had de driejarige Payton Bushnell ingeslikt voordat haar ouders door hadden dat er iets aan de hand was met hun anders zo levenslustige dochter. Buckyballs zijn krachtige nedodymium magneetballetjes, die Paytons vader gebruikte om boodschappenlijstjes en wenskaarten op de ijskast te plakken.

4...

Massive 9lbs hairball removed from teenager's stomach http://t.co/vAy7HuJ8wj pic.twitter.com/JEoh41rnX8 — Metro (@MetroUK) 29 september 2014

kilo woog de haarbal die in 2014 uit de maag van de destijds achttienjarige Aypero Alekseeva uit Kirgizië werd verwijderd. Het meisje lijdt aan trichofagie (het dwangmatig eten van haar) en de bal was in de loop der jaren zo groot geworden, dat het haar spijsverteringskanaal blokkeerde.

0...

baby's zaten er in de buik van de 49-jarige Maria Tsotetsi uit Johannesburg, terwijl ze toch echt dacht dat ze zwanger was. Het bleek een slang te zijn. Die was volgens Maria in haar buik gekomen nadat ze van een medicijnman muthi, een heilzaam drankje, had gekregen dat vol zat met slangenschubben.

180...

bolletjes heroïne, een recordvangst, bleek een 52-jarige Nigeriaanse te hebben doorgeslikt toen ze werd gepakt door de douane in Washington. De douaniers geloofden niet dat ze haar broer kwam bezoeken, vooral omdat ze niet kon vertellen hoe haar broer eruitzag en waar hij woonde.

50...

centimeter was de moeraspaling die een 39-jarige Chinees uit Guangdong in een dronken bui in zijn poeperd had gepropt nadat hij iets dergelijks had gezien in een pornofilmpje. In een verwoede poging de uitgang te vinden, was de paling steeds verder naar binnen gezwommen. De man heeft de operatie overleefd, de vis niet.

2...

jaar heeft de Fransman Michel Lotio erover gedaan om een complete Cessna 150 op te eten. Volgens artsen kon deze artiest genaamd Monsieur Mangetout (Meneer Eet-Al) zoveel onverteerbare objecten wegstouwen omdat zijn maagwand twee keer zo dik en zijn maagzuur twee keer zo sterk is als bij andere mensen.