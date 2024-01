Bij de koffie: F1-wereld niet te spreken over 'psychiatrisch patiënt' Max Verstappen

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vandaag houden we het even bij de chaotische Grand Prix in Spa-Francorchamps, waar Max Verstappen het nodige stof deed opwaaien.

Nikki Lauda noemt Max Verstappen rijp voor psychiatrie

Niki Lauda: Verstappen hoort thuis in psychiatrie https://t.co/eK300iqIpt — Eindhovens Dagblad (@ED_nieuwsfeed) 29 augustus 2016

Niki Lauda heeft de vloer aangeveegd met de manier van rijden van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van België zondag. De 18-jarige Nederlander lag op het circuit van Spa-Francorchamps al vanaf de eerste bocht in de clinch met de Ferrari's.

Lauda (67) oordeelde bij de Duitse zender RTL keihard over Verstappen. "Die jongen hoort in de psychiatrie thuis, als hij zegt dat de schuld bij Raikkonen ligt. Hij heeft überhaupt geen inzicht, hij ziet niet in dat hij zelf ook iets fout gedaan kan hebben." Lees meer.

Raikkonen: 'Zo komt er binnenkort een zware crash'

Raikkonen vreest voor zware crash als Verstappen rijstijl niet aanpast: Volgens Kimi Raikkonen zal Max Versta... https://t.co/8cyperY8MW — xinco (@xinco) 29 augustus 2016

Ook de ervaren coureur Kimi Raikkonen heeft geen goed woord over voor de jonge Nederlander. Hij voorspelt dat Verstappen binnenkort een zware crash veroorzaakt als hij zijn rijstijl niet aanpast.

De woede van de Fin richtte zich vooral op de manier waarop Verstappen halverwege de race zijn positie verdedigde op het lange rechte stuk van Kemmel.

"Als ik niet had geremd, dan hadden we een heel groot ongeluk gehad", aldus Raikkonen na zijn negende plaats op het circuit van Spa-Francorchamps tegen Autosport.com. "Ik weet zeker dat zo'n ongeluk snel zal gebeuren als dit niet verandert."

Max Verstappen zelf

Verstappen kwaad op Ferrari's https://t.co/06JJ4wrbQt — nieuws (@nieuwsdagen) 28 augustus 2016

"Ik zat aan de binnenkant in die eerste bocht en blokkeerde niemand. Zij sturen allebei in en snijden af. Daardoor raak ik mijn voorvleugel kwijt", zei Verstappen over de eerste bocht tegen Ziggo Sport.

En over het geklaag van Raikkonen: "De Ferrari's verzieken mijn race in de eerste bocht. Dan ga ik ze niet voorbij laten. Dan rijd ik ze nog liever van de baan. Laat ze maar lekker schelden over de teamradio hoor, dat is leuk voor de mensen thuis voor de tv."

"Wat Raikkonen zegt is een leugen", stelde Verstappen. "Ik verdedigde mijn positie, als iemand dat niet leuk vindt, dan is dat zijn probleem."