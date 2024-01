Streek van de week: Jopie maakt zich weer niet popie

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Deze keer jaagt evangelische Joop dorpen en steden schrik aan met posters van bloederige moordslachtoffers.

Tekst: Danny Koks

Godsdienstfanatiekelingen. Vroeger wilden ze nog wel eens een mooie kathedraal of moskee neerzetten, nu blazen ze vooral gebouwen op. Of auto's of een drukke markt of een vliegveld. Of ze weigeren hun kinderen te laten vaccineren, want in de bijbel staat niet dat dat oké is dus dan zal dat wel niet oké zijn. Of ze snijden meisjes hun clitoris af, want we zijn natuurlijk niet op de wereld gezet om later een leuk seksleven te hebben.

De hele rambam zo in ogenschouw nemend, zijn godsdienstfanatiekelingen de meest hinderlijke en overbodige exemplaren die wij als diersoort – in weerwil van wat de malle fanatici schreeuwen, blijven wij gewoon apen met een grote bek – op aarde hebben gezet. (Wij, ja. Niet God. Dat jij nu in staat bent om zo fanatiek Zijn woord te verkondigen, komt omdat je ouders elkaar ooit in een geile bui alle hoeken van de slaapkamer hebben laten zien. Meer is het niet.)

Joop van Ooijen uit Giessenburg blaast geen gebouwen of vliegvelden op. Hinderlijk is hij wel. Dat was hij al toen hij levensgroot de tekst Jezus Redt op het dak van zijn boerderij schilderde. Iedereen die wel eens op de N216 heeft gereden, weet precies om welke boerderij het gaat. Omdat zieltjes ook in de donkere uurtjes gered dienen te worden, zetten Joop en zijn vrouw Petra er 's avonds schijnwerpers op.

De gemeente vond het maar niks en dreigde met een boete van vijfhonderd euro per week zolang de tekst, die zou vloeken in het boerenlandschap, niet van het dak was verwijderd. Joop weigerde koppig, zoals mensen doen die God in hun team menen te hebben zitten. Iedereen in Giessenlanden snakte naar het compromis dat uiteindelijk na twee jaar juridisch getouwtrek werd gevonden: geen witte letters, maar oranje en rode, en een slagje kleiner.

Nu loopt ome Joop de boel weer op te naaien. Hij plakt in alle dorpen in de buurt anti-abortusposters op. Ieder leven is een geschenk van God, moet je weten. En als dat leven ongewenst is, nou dan is dat duidelijk een straf van God en God straft alleen als je iets hebt geflikt dat niet door de beugel kan.

Foetus op netvlies

Nu zijn er heel veel dorpsbewoners die vinden dat de posters van Joop ook niet door de beugel kunnen. Dat valt te billijken, want je gaat nog even vlug naar de supermarkt voor een pak melk en je komt thuis met het beeld van een bloederige, geaborteerde foetus op je netvlies gebrand. Of je moet je kinderen uitleggen wat voor enge posters dat zijn als je ze op zaterdagochtend naar de voetbalvereniging brengt.

In Sliedrecht, Dordrecht, Huizen en tal van andere dorpen en steden worden de posters even snel van de zuilen gescheurd als dat ze zijn opgehangen. Gelukkig voor Joop heeft hij duizend posters laten drukken, dus die blijft voorlopig lekker doorplakken. Ja mensen, Jezus redt en Joop redt graag met Hem mee.