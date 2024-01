Filmrecensie: War Dogs

Gebaseerd op het Rolling Stone-artikel The Stoner Arms Dealers, vertelt Todd Phillips’ War Dogs het ongelofelijke, ware verhaal van twee twintigers uit Miami die dankzij nieuwe wetgeving in de wapenhandel stappen.

Met succes, want de hersens van schlemielige David (Miles Teller) en de grote bek van de aalgladde Efraim (Jonah Hill) blijken een gouden combinatie. Al gauw rollen de dollars binnen bij hun kantoor waar een grote poster van Scarface aan de muur hangt, een ironische indicatie van wat er onvermijdelijk komen gaat.

Uitleggerige dialogen

Net als collega Adam McKay eerder dit jaar met The Big Short, maakt comedy-regisseur Phillips nu ook voor het eerst de overstap naar dramatischer werk. Maar waar McKay met glans slaagde, weet zijn collega zich minder goed raad met het serieuzere materiaal.

De zwalkende film is op zijn best als de twee vrienden zich over de grens actief moeten gaan bemoeien met de business, maar zakt net zo snel weer in tijdens de rustige momenten vol nogal uitleggerige dialogen. Het is het voornaamste probleem met War Dogs: de munitie is er in overvloed, maar de mitrailleur hapert net iets te vaak.

Vincent Hoberg? ?

https://www.youtube.com/watch?v=Rwh9c_E3dJk