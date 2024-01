Bij de koffie: exoplaneet Proxima b, onze mogelijke nieuwe woonplek

Er is hoop. Een internationale groep sterrenkundigen heeft bewezen dat er een mogelijk bewoonbare planeet rond de ster Proxima Centauri draait. De exoplaneet heet Proxima b en zou de perfecte omstandigheden en locatie hebben om buitenaards leven te herbergen.

https://www.youtube.com/watch?v=0UWAjn3xAto

Om doe hoek

Proxima b is slechts 4 lichtjaren van ons verwijderd. Wetenschappers zijn al een tijdje aan het uitrekenen of een missie mogelijk is. Die zou over een jaar of twintig moeten beginnen.

Tegen die tijd zou dankzij nieuwe technologieën een sonde maar een jaar of dertig nodig hebben om de ster te bereiken. Met de ruimtevaart van vandaag zouden we er 70.000 jaar over doen.

Water

"Het is realistisch om te denken dat er water op deze planeet aanwezig is", aldus Guillem Anglada-Escudé van de Queen Mary Universiteit in Londen, een van de auteurs van het onderzoek.

Het is nu aan de onderzoekers om bepalen of de planeet een atmosfeer heeft en waar deze uit bestaat. Koolstofdioxide en waterdamp zouden goede aanwijzingen zijn dat de planeet inderdaad levensvatbaar is

De planeet is iets groter dan de aarde en heeft ongeveer dezelfde samenstelling. De temperatuur maakt vloeibaar water mogelijk.

Proxima b zit dus in de zogeheten leefbare zone. "De planeet zal een belangrijk doel zijn in de jacht op bewijs voor leven op andere plekken in het heelal", schrijft Anglada-Escudé.

Het klimaat is wel anders dan op aarde, zo zijn er volgens de onderzoekers geen seizoenen. De planeet zou ook blootgesteld worden aan meer uv-straling.

Breakthrough Starshot

Of de mens er ooit naartoe gaat, zal in de verre toekomst blijken. Op korte termijn moeten er in ieder geval missies gedaan worden met microruimtevoertuigen, die je tussen duim en wijsvinger kan houden.

Stephen Hawking is een van de drijvende krachten achter een project, Breakthrough Starshot, dat deze voertuigen wil realiseren. Daarover in de onderstaande video meer.

De kosten van dit project gaan richting de miljard euro, maar Facebookbaas Mark Zuckerberg en de Russische miljardair Joeri Milner hebben al aangegeven mee te betalen.

https://www.youtube.com/watch?v=RoCm6vZDDiQ