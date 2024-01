Op zoek naar het eeuwige leven: doodgaan mag, maar hoeft niet

Onsterfelijk zijn, wie wil dat niet? Aanhangers van de longevity-theorie beschouwen ouderdom als een ziekte. De dood is een keuze als je zo lang kunt leven als je zelf wil. ‘Ik word minstens tweehonderd jaar oud.’

Tekst: Max Moszkowicz

Demonstratief opent de gespierde sportschoolhouder een medicijnendoosje en slikt een pil of twintig weg. Daarna draait hij een fles met C-60 olie open en neemt een slok. Boris Sala zweert bij dit jeugdelixer en laat het zelfs door zijn voltallige gezin innemen. Van vader Joep die boven hem woont tot en met zijn zoontje en dochter.

Het schijnt dat C-60 (een ‘koolstofmolecuul’) het DNA repareert, de schade in je cellen herstelt en dus het verouderingsproces lam legt. Dit is nooit echt wetenschappelijk hardgemaakt omdat C-60 nooit op mensen is getest, maar Sala en zijn gezin zijn graag vrijwillige proefkonijnen.

Sala – Nederlands kampioen indoorroeien – heeft het geduld niet meer om te wachten op een gedegen onderzoek en is zelf begonnen. ‘Ik word minstens tweehonderd jaar oud,’ zegt Sala met een stalen smoel. ‘Ik denk dat de wetenschap inmiddels zo ver is dat onsterfelijkheid in deze generatie een haalbaar vooruitzicht is.’

