Winnaar en verliezer van de dag: Martin Garrix vs. WikiLeaks

Winnaar van de dag: Martin Garrix

Noem zijn muziek gerust commerciële meuk, het zal Martin Garrix een worst wezen. De Nederlandse dj is mateloos populair in Amerika en trad afgelopen nacht live op in The Tonight Show van Jimmy Fallon. Samen met zangeres Bebe Rexha bracht hij hun hit In The Name of Love voor een miljoenenpubliek ten gehore. En ditmaal stond Martin niet achter de draaitafel, maar bespeelde hij een gitaar. Prima debuut op de Amerikaanse televisie.

Verliezer van de dag: WikiLeaks

In haar ijver om geheimen te onthullen brengt Wikileaks onschuldige burgers in gevaar. https://t.co/ur0ZEA063W pic.twitter.com/4cU7cQVDv4 ┬Ś Trouw (@trouw) 23 augustus 2016

De kruistocht van WikiLeaks om overheidsgeheimen te onthullen, heeft als ongewenst bijeffect dat de privacy van honderden onschuldige burgers in het geding komt. Getroffen zijn onder anderen slachtoffers van seksueel misbruik, zieke kinderen en psychiatrisch patiënten, zo blijkt uit een onderzoek van Associated Press.

Pogingen om WikiLeaks-oprichter Julian Assange om een reactie te vragen, slaagden tot nu toe niet. Een serie vragen die op zijn site werd achtergelaten was op dinsdag nog niet beantwoord. Het op grote schaal openbaar maken van persoonlijke informatie staat op gespannen voet met de claim van WikiLeaks dat het juist een voorvechter van privacy zou zijn.