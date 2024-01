Bij de koffie: knallen op coffeeshops, Martin Garrix 'beste' dj en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Martin Garrix 'beste' dj ter wereld

Martin Garrix (20) ’s werelds beste dj. 'Ik vind het heel erg gestoord.' - https://t.co/vN9jFjf4bQ pic.twitter.com/aNxQqKELTZ — LINDAnieuws (@LINDAnieuws) 20 oktober 2016

We hadden het niet beter kunnen verwoorden dan Garrix zelf.

CNN: Hillary Clinton winnaar van derde debat

Hillary Clinton destroyed Donald Trump in all three debates. This poll proves it https://t.co/9tpTGCAmnV — The Independent (@Independent) 20 oktober 2016

Hillary Clinton is de winnaar van het derde presidentiële debat. Dat vinden de kijkers van CNN. Clinton kwam bij de vorige twee debatten ook al als winnaar uit de bus.

Coffeeshops Amsterdam afgeperst

Coffeeshops afgeperst: De indrukwekkende reeks van beschietingen van coffeeshops in de stad https://t.co/Rh6P4FPNpU #nieuws #Nederland pic.twitter.com/CRVxc57POI — Roddy Rietveldt (@rjrietveldt) 20 oktober 2016

De indrukwekkende reeks van beschietingen van coffeeshops in de stad heeft mogelijk te maken met pure afpersing. Blue Lagoon aan de Overtoom is de zesde coffeeshop in een jaar tijd die na een nachtelijke schietpartij moet sluiten.

"Het is niet erg waarschijnlijk dat dit losstaande incidenten zijn. Er kan sprake zijn van afpersing van eigenaren, maar ook een doelbewuste poging om de concurrentie uit te schakelen", aldus Leo Dortland van de politie tegen De Telegraaf.

Nieuw album Eminem

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2 — Marshall Mathers (@Eminem) 19 oktober 2016

Eminem heeft een nieuw nummer uitgebracht. De Amerikaanse rapper laat ook weten te werken aan een nieuw album.