Winnaar en verliezer van de dag: Nikki Hamblin vs. IOC-lid Patrick Hickey

Winnaar van de dag: Nikki Hamblin

Een bijzonder moment van sportiviteit tijdens de kwalificatie voor de 5000 meter op de Olympische Spelen in Rio. De Nieuw-Zeelandse Nikki Hamblin besluit na een valpartij om niet direct door te rennen, maar zich eerst te bekommeren om de ook gevallen Amerikaanse concurrente Abbey D'Agostino.

Verliezer van de dag: IOC-lid Patrick Hickey

De Braziliaanse politie heeft IOC-lid Patrick Hickey gearresteerd. De 71-jarige Ier wordt ervan verdacht tickets voor de Olympische Spelen illegaal te hebben doorverkocht. Hickey is voorzitter van zowel het Ierse als Europese Olympische Comité en lid van het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité.