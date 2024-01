Bij de koffie: Ierse priesters gretig op Grindr, drugssmokkelaar wordt minister en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Grindr populair onder Ierse priesters

Een aantal priesters uit Dublin is van een opleidingsinstituut gestuurd omdat ze 'gretig gebruikt maakten van Grindr', de homo-datingapp zou populair zijn onder de priesters in opleiding. De aartsbisschop van Dublin stuurde de aspirant-priesters weg, omdat er in het opleidingsinstituut 'een homoseksuele cultuur' zou heersen.

Colombiaanse politie vernietigt ruim 100 drugslaboratoria

Drugsmokkelaar wordt minister

President Nicolás Maduro van Venezuela heeft een minister van Binnenlandse Zaken benoemd die in de Verenigde Staten wordt gezocht wegens drugssmokkel. Het gaat om Nestor Reverol, een generaal die baas was van zowel het anti-drugsagentschap van het land als van de Nationale Garde.

Noord-Korea vuurt weer raket af

Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten afgevuurd. Volgens het Amerikaanse leger zijn er twee ballistische raketten afgeschoten. De eerste ontplofte meteen bij de lancering, de ander kwam na een vlucht van duizend kilometer terecht in de Japanse Zee. Ondanks bezwaren van de internationale gemeenschap vuurt het regime in Pyongyang geregeld raketten af. Alleen vorige maand al gebeurde dat twee keer.