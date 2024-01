11 geniale acties van de Ierse superfans tijdens het EK voetbal

Het meest opvallende tijdens het EK voetbal in Frankrijk is de comeback van de hooligans. Dat begon met de gevechten tussen Russische paramilitairen en Engelse dikbuiken, daarna was het de beurt aan de Kroaten, een Noord-Ier kwam te overlijden en zelfs een aantal Belgen schopte stennis.

Maar er is een welkome uitzondering te bespeuren tussen al deze randdebielen en dat is de Ierse supportersschare. Gehuld in het groen laten deze onvoorspelbare fans, de Johan Cruijffs onder de voetbalsupporters, iedereen zien hoe het moet. De Ieren zijn origineel, humoristisch, behulpzaam, vrolijk en vooral vredig. Hobbits, maar dan een kopje groter. De beste acties van deze toplui tijdens dit EK op een rij.

1. Go home to your sexy wives (tegen de Zweedse fans)

https://www.youtube.com/watch?v=7Znw7Da1n6c

2. Willekeurige man op een balkon wordt toegezongen als held

https://www.youtube.com/watch?v=Ipg4oxNw2b4

3. Ieren ruimen zingend alle troep op

https://www.youtube.com/watch?v=y7Q0u9Vc6EY

4. Ierse fans zingen Franse politie toe, gevolgd door een volmondig 'Allez les Bleus'

https://www.youtube.com/watch?v=geG_SzPQ2k4

5. Franse non wordt toegezongen in trein

https://www.youtube.com/watch?v=XmiKKVMrwJ8

6. Franse baby wordt zachtjes toegezongen met slaapliedje in metro

https://www.youtube.com/watch?v=5_Bp7vWvN1c

7. Ierse fans doen vrolijk mee met de Belgen

https://www.youtube.com/watch?v=ZWeTvtdqZtM

8. Ieren helpen bejaard koppel met het wisselen van een band

Irish fans in France helping an elderly couple change a tire or Irish fans stripping elderly couples car for parts? pic.twitter.com/rEpJ443PnN ┬Ś Chris Graaaaarrghh!! (@Chris1a1) 17 juni 2016

9. Ode aan een Franse vrouw

https://www.youtube.com/watch?v=OtrxkHDjOhw

10. Ierse fans helpen fietser door de drukte

https://www.youtube.com/watch?v=HAYikcr7lng

11. Ssssst voor de BBC-reporter

https://www.youtube.com/watch?v=BOqaUiJNDgI