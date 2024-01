Rio de Dinheiro: NOC*NSF betaalt fors voor Olympisch goud

De 241 atleten die Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Rio strijden niet alleen om de medailles. De medaillebonus kan net dat extra zetje zijn om sneller, hoger of sterker te presteren. Sportbond NOC*NSF hoopt zoveel mogelijk geld uit te keren aan olympiërs die een plak mee naar huis nemen.

Tekst: Jonathan Ursem

Hoewel sportief succes in Rio de Janeiro het primaire doel is, kijken atleten naast de medaillespiegel ook naar hun bankrekening. Da's niet zo gek ook; sporters moeten het vaak hebben van prestatieafhankelijke uitkeringen, zoals de medaillebonus op de Olympische Spelen.

In Rio levert een gouden plak 25.500 euro op, zilver 19.125 en brons 12.750. Voor teamsporters geldt een verdeelsleutel, met een minimum vergoeding per teamlid van 9350 euro voor goud, 6800 voor zilver en 4250 voor brons.

Dat klinkt als een hoop geld, maar de bonussen zijn 15 procent lager dan tijdens de Spelen van Londen in 2012. Die korting heeft er voor een deel mee te maken dat sportbond NOC*NSF nogal een kostenpost te wachten staat bij Nederlands succes in Rio. Met een totaal van 241 atleten – de grootste afvaardiging ooit – is de kans op een mandje medailles niet ondenkbaar, zo beseft ook chef de mission Maurits Hendriks zich. 'Volgens diverse lijstjes die ik onlangs heb gezien kan de Nederlandse ploeg in Rio rekenen op een hele batterij aan medailles. Maar bij mij staat de teller nog op nul.'

Bedrijfsrisico

De Olympische Spelen van 2000 in Sydney waren voor Nederland de meest succesvolle zomerspelen tot nu toe. De 231 atleten harkten in totaal 25 medailles bijeen, vooral dankzij de drie gouden plakken van Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel, en de twee keer goud van Pieter van den Hoogenband. In Sydney had het NOC*NSF zich verzekerd tegen deze monsteruitkering voor behaald succes, maar de premie was zo hoog dat dat nadien niet meer gebeurd is.

Tijdens de vorige zomerspelen, die van Londen in 2012, was de oogst met twintig medailles wat aan de magere kant, maar daaraan deden relatief weinig Nederlandse atleten mee: 175.

NOC*NSF-woordvoerder Geert Slot laat desgevraagd weten dat er voor Rio geen bonusbudget is vastgesteld. Hij hoopt dat zijn bond zoveel mogelijk geld mag uitgeven aan medaillebonussen. De koepel ziet een exorbitant hoge bonusuitkering dan ook als een bedrijfsrisico, en als een prettige bijkomstigheid van succes.

Er is voor atleten die het niet bij een enkele medaille houden nog wel een addertje onder het gras. Voordat voor de hand liggende medaillegrossiers als Dafne Schippers en Ranomi Kromowidjojo zich in het vliegtuig naar Brazilië al rijk rekenen: hoe meer medailles je in de handbagage terug naar huis neemt, hoe minder je per plak verdient, met een minimum van eenderde van de bovengenoemde bedragen. De olympiërs die recht hebben op een bonus ontvangen die uiterlijk in de eerste week van november, en moeten niet vergeten het bedrag op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2016.