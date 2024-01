'Ik vind het allemaal maar opgeblazen'

Ouderen met overgewicht leven net zo lang als slanke senioren. Tot deze opzienbarende conclusie kwam het Erasmus MC in Rotterdam na jarenlang onderzoek. Heuglijk nieuws, zou je zeggen. Nou, daar denken ze bij de Nederlandse Obesitasvereniging heel anders over. Nieuwe Revu sprak met bestuurslid Anja Mulder. Het werd een zware bevalling.

Tekst: Danny Koks

Wat dacht u toen u de uitkomst van het onderzoek vernam?

'Oh.'

Oh?

'Je mag toch hopen dat mensen zich met meer bezighouden dan alleen met hoelang ze leven. Laat ik het zo zeggen: als je het als obees belangrijk vindt om lang te leven, denk ik dat je erg blij zult zijn met deze uitslag. Maar als dat voor jou van minder belang is, dan denk je: oh.'

De wetenschappers waren zelf wel behoorlijk verrast, omdat talloze voorgaande onderzoeken juist uitwezen dat mensen met overgewicht doorgaans korter leven.

'Ja, dat wordt altijd gezegd. Maar het is in mijn ogen een veel minder schokkende constatering dan wat er nu van wordt gemaakt. Elk onderzoek naar obesitas is goed, maar om hier nou wakker van te liggen... Nee, het spijt me.'

Oh. Dus u hecht geen enkele waarde aan dit onderzoek?

'Persoonlijk word ik er niet heet of koud van. Maar ik leef ook niet met de gedachte dat ik oud wil worden. Ik wil een kwalitatief goed leven. Maar in hoeverre heb je nou invloed op de duur van je leven? Ik kan zo slank als een den zijn en morgen onder een bus terechtkomen. En ik kan zwaarlijvig zijn en toch ontzettend gezond. Als ik even puur voor mezelf spreek: ik heb geen te hoog cholesterol, geen diabetes, maar wél enorm overgewicht.'

Het Erasmus had zijn budget zinvoller kunnen besteden?

'In mijn ogen zeker. De lengte van het leven, daar had ik niet in geïnvesteerd. Investeer in sportscholen zodat mensen meer kunnen bewegen, ook al zijn ze honderdvijftig kilo.'

Dat moet een universiteit doen?

'Nou ja, bij wijze van. Nu hebben ze dan ontdekt dat overgewicht niet levensverkortend hoeft te zijn. Hoera. Dat wist ik allang. Kettingrokers kunnen ook de 93 halen. Hoe meer ik het zeg, hoe meer ik het met mezelf eens ben.'

Het Erasmus trapt dus een open deur in?

'Hmm, dat vind ik te...'

Oh. Bent u bang dat dit onderzoek een bepaald gevoel van schijnveiligheid zal opwekken bij mensen met obesitas?

'Mensen met overgewicht zullen nu echt niet uitzinnig van blijdschap roepen: “Gelukkig, we leven net zo lang als andere mensen!” Ik vind het allemaal nogal overdreven.'

Wat vindt u precies overdreven?

'De poeha, meneer. Wij nemen dit, een uitslag van een onderzoek, tot ons. Maar zou je daardoor als obees je leven veranderen? Nee. Daar geloof ik niks van. Ik kan me niet voorstellen dat je zo dom bent dat je denkt: nou, dan eet ik maar door. Ik snap de hele discussie niet, eerlijk gezegd. Ik vind het allemaal maar opgeblazen.'

Wat zou u wel nuttig vinden?

'Een onderzoek naar het resultaat op de lange termijn van lifestyle-interventies bij mensen met overgewicht. Dat is een multidisciplinair programma dat kijkt naar zowel voeding, lichamelijke beweging als geestelijk welbevinden.'

Kent u mensen die dat programma doen of hebben gedaan?

'Ik ben eens een keer bij een sportschool geweest waar mensen zaten die met dat programma aan de gang waren.'

En die programma's sloegen wel aan?

'Ja, zeker.'

Bestaan ze nog?

'Nee, de meeste zijn wegbezuinigd.'

Oh. Iets heel anders: kent u de hit van Stef Ekkel en René Karst, Liever Te Dik In De Kist Dan Weer Een Feestje Gemist?

'Nee, gelukkig niet. Wat een ongelooflijke partij domheid zeg, pfff. Dit is niet te geloven. Sjongejonge. En waarom? Wat willen deze mannen daarmee bereiken?'

Geld verdienen over de rug van dikke mensen?

'Als wij als obese mensen telkens over dit soort dingen zouden moeten vallen, dan kwamen we nooit meer overeind. Ik vind het discriminerend. Nou ja, die term is misschien te zwaar.'