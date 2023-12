Dit is de kersverse fractievoorzitter van de SP

De 38-jarige Jimmy Dijk is door de SP-Kamerleden unaniem verkozen als opvolger van Marijnissen. Ondanks het feit dat Dijk pas 9 maanden Kamerlid is, heeft de SP er het volste vertrouwen in dat hij een echte partijman is.

Marijnissen kiest na de voor de SP dramatische verkiezingsuitslag eieren voor haar geld. Bekijk ook Lilian Marijnissen trekt haar conclusies en stopt als leider van de SP

Politieke carrière

Voordat Dijk Kamerlid werd, zat hij zo'n 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. In het hoge Noorden stond hij bekend als 'strijdbaar'. In de Groningse raad werd hij een 'vuurspuwer' en een ‘straatvechter’ genoemd.

Als kersverse fractievoorzitter zal het voor Dijk een flinke kluif worden om de gunst van de Nederlandse stemmers terug te winnen. De SP- die ooit onder leiding van Lilians vader Jan Marijnissen 25 zetels behaalde – wist tijdens de afgelopen verkiezingen slechts 5 zetels bij elkaar te harken. Dijk zelf stond op plek 4 op de lijst.

Pas in het voorjaar, tijdens het partijcongres, kiest de SP een nieuwe partijleider. Ook op die functie sorteert Dijk alvast voor: volgens hem zijn fractieleider en partijleider één en dezelfde functie.