In beeld: terreur in Thailand

Paradijselijke stranden, talloze eettentjes op straat en lachende mensen. Dat is hoe we Thailand kennen. Maar op dit moment is Thailand in de ban van terreur. Een reeks bomaanslagen heeft de lach bij de mensen in het populaire vakantieland van het gezicht getoverd.

Gisteravond kwamen de eerste berichten binnen van aanslagen in toeristische plaatsen in Thailand. Er waren bommen verstopt in bloembakken. Vier Nederlanders raakten gewond. Vanochtend is het zuiden van Thailand opnieuw opgeschrikt door een serie bomaanslagen. Hierbij zijn in totaal drie doden gevallen. Het ministerie heeft geen meldingen gekregen over Nederlandse gewonden in andere plaatsen in Thailand waar bommen afgingen.

'Geen moslimterrorisme'

De bomaanslagen zijn niet het werk van een internationale terreurgroep als Islamitische Staat. De Thaise politie gaat ervan uit dat ''lokale saboteurs'' de hand hadden in de ontploffingen.

De politie ziet "momenteel nog geen verband" tussen de aanslagen in de verschillende plaatsen. Wel zijn alle bommen waarschijnlijk op dezelfde manier tot ontploffing gebracht, namelijk met een mobiele telefoon.

Beelden

Het leverde in ieder geval beelden op die we niet gewend zijn uit het Aziatische land. Let op: sommige foto's in de slideshow kunnen als schokkend ervaren worden.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="39883,39885,39887,39891,39893,39895,39889,39897,39899,39901,39903,39905"]