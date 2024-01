Streek van de week: Jodela-hi-ti

Nieuwe Revu bericht wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Met deze keer Janneke uit Enschede, die er ooit gewoon voor de hobby mee is begonnen maar nu wel mooi gaat optreden voor een hossende massa jodelgekke Zuid-Koreanen.

Tekst: Danny Koks

Zuid-Korea, dat is het land waar ze inktvis zo rauw eten dat ie van je bord kronkelt. Het land waar McDonald's 24 uur per dag thuisbezorgt. En ze een museum hebben gewijd aan de talloze verschijningsvormen van de menselijke drol. Het is ook het land waar je in parkeergarages niet één auto zult vinden die vooruit is ingeparkeerd. En waar door Vadertje Tijd kromgetrokken vrouwtjes over straat schuifelen die op grove wijze misbruik maken van het diepe respect voor ouderen dat in de Koreaanse maatschappij verankerd ligt. Ze bespugen je en schelden je verrot en om een zitplaats in bus, metro en trein te bemachtigen zullen ze fysiek geweld niet schuwen.

Is het gek dat jodelen mega is in dit land? Nee, daar kon je op wachten. Tegenwoordig struikel je in Zuid-Korea over de kinderjodelkoren en verenigingen werken met lange wachtlijsten. Jaarlijks hoogtepunt is de World Yodel Day, die twee dagen duurt. Als strontvliegen op een kersverse koeienvlaai komen de Koreanen af op hun jodelende landgenoten. Ook voor buitenlandse sterren hebben ze budget. Vorig jaar hadden ze een jodelende drag queen uit Australië. Nu hebben ze een Canadees, een Chinees en een lerares Drama & Burgerschap uit Enschede.

https://www.youtube.com/watch?v=qRXrTazxDs4

Janneke Huizinga (24) werd in haar puberteit even plotseling als onomkeerbaar gegrepen door de muzikale lokroep der Alpenweiden. Bij America's Got Talent zag ze een meisje van acht optreden: het wonderkind Taylor Ware uit Nashville, waar jodelen ook mega is. Janneke bestelde het standaardwerk So You Want To Learn To Yodel?, met bijbehorende tape, en oefende tot haar ouders er flauw van werden. Het betaalde zich dubbel en dwars terug. Ze heeft al gejodeld bij Paul de Leeuw en ook voor Gordon, Patricia Paay en Dan Karaty. Alle drie de juryleden wilden haar terug zien in de volgende ronde.

Daarmee is Janneke de rijzende ster aan ons compacte maar kleurrijke jodelfirmament. Haar onvergetelijke voorgangster is Olga Lowina, de jodelkeizerin van Als Amsterdam Eens Bergen Had. Onvergetelijker nog is Bobbejaan Schoepen, de jodelcowboy van Als Het Vriest In Madagaskar. Onvergetelijkst is Willie Batenburg, de gedrongen Rotterdammer van pareltjes als Oene Maine Matsj Tirol en Dan Bij Die Waterkan. Zijn onafscheidelijke lederhosen ten spijt kon Willie niet echt jodelen. Eerlijk gezegd was acceptabel Nederlands voor hem al iets te hoog gegrepen.

Helaas hebben Olga, Bobbejaan en Willie al lang een tuintje op hun buik. Denk echter niet dat Janneke het rijk voor haar alleen heeft. Haar geduchte concurrente is Jopie Vogelvang uit Aalsmeer. Die noemt zichzelf de koningin van de Tiroler zang, is een graag geziene gast bij Das Koen Und Sander Fest en tevens vertolkster van – eerlijk is eerlijk – steengoeie jodels als Kijk 'Ns In M'n Keel en Jodelkip. Maar gaat Jopie naar de World Yodel Day? Dacht het niet. Janneke wel. Die zit nu in Zuid-Korea met haar ouders en echtgenote Kelly. En een koffer vol splinternieuwe dirndls, helemaal in Sittard gekocht bij Lederhosenland.