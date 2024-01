Nederland is verontwaardigd over de opkomst van de straathyena’s: tieners die hun vandalisme filmen en op social media zetten. Politiek en politie zijn het zat, maar hebben geen oplossingen. Jannes van Roermund gaat op pad met twee piepjonge straatterroristen. ‘We zijn strijders. Vergelijk ons met Nelson Mandela.’

Tekst: Jannes van Roermund

Niko (15) slurpt aan een milkshake. Kort blond haar, sproetjes, blinkende ketting. We zitten op een terras in De Meern, vlakbij Utrecht. Hij laat een video zien, gefilmd vanaf een scooter. Als de bestuurder langs een hardlopende vrouw rijdt, slaat hij vol op haar achterwerk. Niko schatert. ‘Klats op die kont, haha!’ Zijn vriend Tyson (15) – van Molukse afkomst, tikkeltje gezet – kent een moment van helderheid: ‘Man, dat is eigenlijk aanranding hè?’ Niko haalt zijn schouders op. Even later fluit hij twee meisjes na.

De jongens noemen zichzelf straathyena’s, net als honderden anderen in Nederland. Sommigen zijn pas acht jaar oud. De straatschoffies gooien ruiten in, vernielen bushokjes en zetten auto’s in brand. Alles wordt gefilmd. Het doel is om de filmpjes te plaatsen op sociale media. Verschillende accounts vragen om video’s in te sturen.

De reacties op de ontluikende hype liggen voor de hand: bizar, tenenkrommend, een nieuw dieptepunt voor Nederland. De jongens vinden het prachtig. Ze noemen zichzelf ‘strijders’. Op de vraag waarvoor ze strijden, hebben ze geen antwoord. ‘Strijders hebben gewoon schijt,’ glimt Tyson. ‘Vergelijk ons met Nelson Mandela,’ oppert Niko, die de vergelijking niet kan uitleggen. Tyson zegt ‘te geilen’ op vandalisme. ‘Dat gevoel als de politie achter jouw scooter aanzit... Man, ik heb zin om iets kapot te maken. Wil je dat zien?’

Criminoloog Jeroen van den Broek vindt het lastig om een eenduidig profiel op te stellen van de straathyena’s. ‘Bij geweldsdelicten zie je een cycle of violence: daders zijn vroeger zelf veel in aanraking gekomen met geweld. Dit is anders, het is een schreeuw om aandacht. Er moet iets aan de hand zijn met die gasten, maar er zitten ongetwijfeld ook jongens tussen die het goed doen op school en die een prima jeugd hebben gehad.’

In dit artikel zijn de namen van Niko en Tyson gefingeerd omdat het minderjarigen betreft. Hun identiteit is bekend bij de redactie.

