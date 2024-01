Bij de koffie: held Phelps schrijft wéér geschiedenis, Olympische bus met pers beschoten en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Michael Phelps schrijft wéér geschiedenis

Olympische legende Phelps zit nu aan 21 (!) gouden medailles https://t.co/9llZVKYeZQ #hlnsport pic.twitter.com/nirNRoCBHg — HLN Sport (@hlnsport) 10 augustus 2016

De Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps blijft de gouden medailles opstapelen op de Olympische Spelen. De Baltimore Bullet veroverde dinsdag op de Spelen in Rio zijn 20e en 21e gouden plak, hij won de 200m vlinder en daarna ook de 4x200m met zijn Amerikaanse ploegmaats. "Dat zijn een hele hoop medailles", lachte een uitgeputte maar dolgelukkige Phelps achteraf.

Olympische persbus beschoten

Een olympische bus met journalisten is vannacht beschoten in Rio de Janeiro: https://t.co/UfyxONCtys pic.twitter.com/lEDej9cSTR — NOS (@NOS) 10 augustus 2016

Een olympische bus met journalisten is vannacht beschoten in Rio de Janeiro. Twee inzittenden liepen kleine snijwonden op door gebroken glas. "We reden op de snelweg en hoorden lawaai", zegt een van de inzittenden. "We werden beschoten." Twee ruiten van de bus spatten uiteen.

Ed Sheeran aangeklaagd voor plagiaat

Ed Sheeran sued for allegedly copying Marvin Gaye's "Let's Get It On" on "Thinking Out Loud" https://t.co/BZHjAVlnmG — Rolling Stone (@RollingStone) 10 augustus 2016

Erfgenamen van de schrijver van Marvin Gaye's nummer Let's Get It On hebben gisteren zanger Ed Sheeran aangeklaagd voor plagiaat. Zijn nummer Thinking Out Loud zou teveel op de klassieker van de overleden soulzanger lijken.

Verlate passagier springt uit vliegtuig om vlucht te halen

WTF. Dat heeft zelfs bij een bus geen zin. Goeie beveiliging ook wel. Dufus rent vliegtuig achterna https://t.co/sHrH25AjPG — Don Iñigo (@inigo_says) 10 augustus 2016

