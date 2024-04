Websiterecensie: PokéVision ????

Inmiddels hebben de eerste Pokémon Go-spelers zich gemeld die alle mogelijke monstertjes uit het spel hebben gevangen. Als dat jouw ambitie was, kun je er dus mee stoppen.

Het is sowieso een heel karwei om je verzameling Pokémon compleet te krijgen, zeker omdat de ingebouwde ‘tracker’ van de app al geruime tijd niet meer werkt. Zie je een zeldzaam beestje in de buurt, dan heb je op dit moment geen idee welke kant je op moet wandelen. Voor wie iets doelgerichter te werk wil gaan is er nu ook www.pokevision.com.

Een website die je op je pc of mobiele browser kunt openen en precies laat zien waar op dit moment welke figuurtjes rondhangen. Eigenlijk is het een beetje valsspelen, maar dat weerhoudt gamers er niet van om massaal gebruik te maken van de site. Houd hem nauwlettend in de gaten en weet precies wanneer je je kantoor moet uitstormen voor een vroege lunch omdat er een Scyther om de hoek is.

Niet onbelangrijk: PokéVision laat ook zien hoelang de monsters nog op hun plek blijven, zodat je niet naar buiten stormt, de snelweg over rent en toch net te laat bent. Net als de app zelf vertoont het systeem nogal wat kuren, maar dat moet je als valsspeler maar accepteren.

