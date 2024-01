Bij de koffie: Van der Breggen dacht dat teamgenoot dood was

Anna van der Breggen hield gisteren een dubbel gevoel over aan krankzinnige haar zege in de olympische wegwedstrijd voor vrouwen in Rio de Janeiro. De 26-jarige Nederlandse schrok "verschrikkelijk" van de valpartij van landgenote Annemiek van Vleuten, die op dat moment in winnende positie lag.

"Ja, natuurlijk sta ik hier met een dubbel gevoel. Ik zag Annemiek liggen en dat zag er niet goed uit. Verschrikkelijk, dan schrik je je rot", zei Van der Breggen direct na haar gouden race voor de camera van de NOS.

Twee uur na haar winnende race was ze nog steeds beduusd. "Ik dacht eigenlijk dat ze dood was", aldus Van der Breggen. "Het zag er zo raar en eng uit. Het schokte me."

'We doen het voor Annemiek'

Van der Breggen was compleet van slag. Ze had zelfs moeite om te blijven trappen, vertelde ze. Na een paar minuten herpakte Van der Breggen zich, mede door de woorden van de Zweedse Emma Johansson, die zei: "Kom op, we doen het voor Annemiek."

Van der Breggen: "We konden op dat moment ook niets doen, haar niet helpen. Op een gegeven moment gaat de knop om. Als wielrenster heb je toch op de een of andere manier in je dat je logisch na blijft denken."