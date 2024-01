Vrijdag muziekdag: de nieuwe platen van Honne, Blood Orange en The Avonden

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Honne, Blood Orange en The Avonden.

Honne - Warm On a Cold Night

Het Londense Honne kwam in 2016 als grote belofte binnenrollen. Enkele succesvolle singles vertelden wat het duo in zijn mars heeft: lekker slicke elektronische soul. Honne is de James Blake voor bij de broeierige zonsopkomst. Diepgravend zijn de heren niet. Tekstueel wordt de zorgeloze liefde geprezen. Precies wat we willen horen in de hangmat of in de slaapkamer: Honne noemt het zelf babymaking music. We verwachten over negen maanden een geboortegolf.

????

Norbert Pek

Blood Orange - Freetown Sound

Op het eerste gehoor lijkt Freetown Sound voer voor weekhartige muziekliefhebbers. Van die gasten die in elke avocado knijpen en voor alle zekerheid toch maar met een banaan naar huis gaan. Maar vergis je niet: onder de mierzoete R&B en aalgladde elektronica heeft Dev Hynes een stuk of 10 miljard muzikale ideetjes verstopt. Nog dieper ligt een belangrijke boodschap, die erop neerkomt dat we nu eindelijk eens lief voor elkaar moeten zijn. Is wel zo.

???

Klaas Knooihuizen

The Avonden - Nachtschade

‘Je zegt niet waar je bent geweest en het doet er ook niet toe / Je hebt een aapje voor me meegebracht.’ Frontman Marc van der Holst verrijkt het alledaagse leven met kleine absurditeiten en bezingt het vervolgens alsof het allemaal volstrekt normaal is. Met enkel een akoestische gitaar klinkt Nachtschade als een kale Velvet Underground, zodat je het gevoel krijgt dat Van der Holst naast je zit. Wat gelukkig niet zo is; hij rookt nogal veel.

????

Klaas Knooihuizen