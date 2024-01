7 duizelingwekkende feiten over Schiphol

Na Frankfurt is Schiphol het grootste luchtvaartknooppunt ter wereld, blijkt uit cijfers van de Stichting Economisch Onderzoek. Onze nationale luchthaven verwacht deze zomer records te gaan breken. En ook voor de toekomst wil Schiphol meer, meer, méér.

58.284.864...

Passagiers deden Schiphol aan in heel 2015. Daarmee staat het vliegveld op plek veertien in de lijst van drukste luchthavens ter wereld. De onbetwiste nummer één is al jaren Hartsfield-Jackson in Atlanta, met 101.491.106 passagiers, bijna 12 miljoen meer dan nummer twee, de luchthaven van Beijing.

3...

https://www.youtube.com/watch?v=thDLzpR7Ayo

Nederlandse militaire vliegtuigen landden op 19 september 1916 op een drooggemalen stuk grond in de Haarlemmermeer. Schiphol viert dit jaar dus zijn eeuwfeest. Vier jaar later kwam de eerste lijnvlucht, naar Londen. Schiphol vervoerde dat jaar 440 passagiers

80...

Miljoen passagiers per jaar, daar wil Schiphol naartoe groeien. De aandeelhouders van de luchthaven hebben afgelopen lente de bouw van een nieuwe pier (gereed in 2019) en terminal (2023) goedgekeurd.

223.000...

Passagiers verwacht Schiphol op 22 augustus. Het zal de drukste dag in het bestaan van de luchthaven worden. Voor de drukke zomermaanden juli en augustus verwacht Schiphol 12,7 miljoen passagiers (tegenover 10,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) en voor heel 2016 in totaal 63 miljoen.

16...

Procent meer reizen naar Italië verwerkt Schiphol deze zomer dan vorig jaar. Spanje plust met 24 procent, de Kaapverdische Eilanden zelfs met 89 procent. Komt allemaal door de angst voor aanslagen waardoor 18 procent minder passagiers naar Turkije gaan en zelfs 43 procent minder naar Egypte.

13...

Nieuwe luchtvaartmaatschappijen (en daarmee 24 nieuwe bestemmingen) verwelkomde Schiphol in 2015 en de eerste helft van dit jaar. Onder de nieuwkomers zijn Aeromexico, China Eastern, Xiamen Airlines en Jet Airways (foto), dat rechtstreeks vliegt op Mumbai en Delhi.

90...

Miljoen euro gaat Schiphol investeren in de uitbreiding van Lelystad Airport, dat op termijn 45.000 vakantievluchten moet overnemen van de luchthaven. Daarmee is de honger nog niet gestild: in 2035 wil Schiphol er nóg een extra terminal en landingsbaan bij.