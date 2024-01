'Als homo moet je geen mietje zijn'

Tv-maker Jelte Sondij (35) is niet zo van de hokjes. De man met de eigen talkshow houdt van eerlijk delen, maar is al jaren lid van de VVD. Hij is genuanceerd, maar zeker niet saai. ‘Ik verander in een monomane gek als iemand me verneukt.’

Tekst: Bas Hakker / Fotografie: Corné van der Stelt

Je grote droom is waarheid geworden: een eigen talkshow.

‘Zeker! Met een paar mensen hebben we Jelte’s One Man Show bedacht, een talkshow waarin ik alles helemaal alleen doe. We geloofden dat er juist backstage van alles gebeurt bij zo’n programma, daarom laten we ook het moment vóór het studiogesprek zien wanneer ik mijn gasten ontvang en zelf opmaak. En het moment na afloop wanneer we nog wat drinken aan de bar. Ze weten dat ik alles film, maar toch is iemand achteraf veel relaxter. Özcan Akyol hing vooraf de macho uit, aan tafel schoot hij in de talkshowmodus en na afloop was hij heel ontspannen en werd het echt persoonlijk.’

Voormalig turnster en porno-actrice Verona van der Leur bewaart het leukste inderdaad voor het laatst...

‘Haha. Haar vriend vroeg ik na afloop binnen voor een colaatje en toevallig hadden we het over hem gehad in de show; ik wilde weten of híj haar die pornobusiness heeft ingesleurd.’

The famous last words van Verona waren: ‘Met een lading sperma in mijn gezicht ben ik tevreden’. Je kunt twisten over smaak, maar een topquote is het wel.

‘Ze houdt zich blijkbaar netjes aan een talkshowtafel. Daar was ze vrij doordacht, na afloop flapte ze dit er opeens uit. En die vriend was natuurlijk helemaal een quotekanon. Toen ik hem complimenteerde met zijn auto zei hij: Dat heb ik allemaal verdiend met mijn lul.’

Je wilt het riedeltje doorbreken van veel BN’ers die hun spulletjes willen verkopen?

‘Ja. Bijvoorbeeld Edith Bosch die vertelt dat ze tijdens haar judoloopbaan nooit gezellig was, maar nu een enorm leuke vrouw is geworden. Ze geeft lezingen over dat proces, dus dat is ook haar economische belang. Door te werken bij Rambam heb ik een vrij goede bullshitdetector ontwikkeld.’

Ischa Meyer is jouw grote interviewheld. Wat was zijn talent?

‘Ik heb veel naar hem gekeken en hij liet mensen nooit wegkomen met de grijsgedraaide plaat. Meyer deed dat virtuoos door heel irritant te zijn, maar dat past niet bij mij. Wat we gemeen hebben, is bij het echte verhaal willen komen.’

...even verderop in het interview...

Moeten we allemaal moedig zijn om die vrijheden te benadrukken?

‘Ja, daarom snap ik niet goed dat Erwin Olaf zegt dat hij niet hand in hand kan lopen buiten de Jordaan. In de eerste plaats moet je niet net doen alsof het in mijn wijk de Gazastrook is. Ik heb hier al die tijd zonder problemen hand in hand gelopen. En ja, er komt misschien een moment dat ook ik hier op mijn bek word geramd. Dan moet je als homo ook geen mietje zijn en terugvechten, je niet verstoppen.

