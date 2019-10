Wie denkt Willeke Alberti wel dat zij is?

Zijn we na 65 jaar zoete liedjes onderhand al Alberti-moe?

Willeke Alberti zit 65 jaar in het vak en wordt 75. Een mooi moment om te stoppen, zou je zeggen.

Daar denkt de grande dame van het Nederlandse luisterlied zelf anders over. Ze wil nog lang niet stoppen met zingen omdat ze denkt dat ze beslist niet zonder kan. Bovendien is ze bang voor het zwarte gat. Daar waar Rob de Nijs heeft gewacht tot hij letterlijk van het podium af lazerde, heeft generatiegenoot Ciska Peters jaren geleden in volledige gezondheid al een punt achter haar carrière gezet. Alberti is echter niet te stoppen. Ze is fit, kwiek, monter, bijdetijds en vertoont geen enkel kenmerk van zwakte of aftakeling. Met gemak zingt ze anderhalf uur achter elkaar vol.

Ze heeft meer succes met haar liefdesliedjes dan in de liefde zelf.

Het is maar net hoe je het bekijkt. Alberti leeft al jaren als vrijgezel, nadat ze driemaal getrouwd was en bij iedere man een kind kreeg. Met muzikant Joop Oonk zette ze dochter Daniëlle op de wereld, met tv-producent John de Mol kreeg ze zoon Johnny en met toenmalig profvoetballer Søren Lerby werd ze moeder van zoon Kaj. Sinds de scheiding met Lerby in 1996 doet Alberti de afwas thuis in haar eentje, maar dat bevalt haar prima. Liefde krijgt ze volop van haar kinderen en kleinkinderen. Er is er zelfs nóg eentje onderweg, want Johnny de Mol wordt in december andermaal vader.

Ik zing op gevoel, met nul techniek

Wat moeten we weten over Willeke Alberti?

Kreeg muziek met de paplepel ingegoten van haar vader Willy Alberti, die bijna 35 jaar na zijn dood nog steeds wordt herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Acteerde in verscheidene tv-series en films; speelde bijvoorbeeld de titelrol in de speelfilm Rooie Sien uit 1975. Werd in 2016 uitgeroepen tot ambassadeur van het Nederlandse levenslied.

Wat vindt Willeke Alberti van zichzelf?

‘Ik zing op gevoel, met nul techniek.’

Wat vinden wij van Willeke Alberti?

Ze wordt volgend jaar net zo oud als haar eigen spiegelbeeld.

Wat vinden anderen van Willeke Alberti?

PETER KOELEWIJN hitmaker

‘Aan één van haar grootste hits, Carolientje, heb ik meegeschreven en ik heb het met haar opgenomen. Ik heb altijd een mateloze bewondering voor haar gehad. Ze straalt nog steeds dat meisjesachtige uit, ook in haar zingen. Ze zou geen figuur voor rock-’n-roll zijn, daar is ze te lieflijk voor. Haar zou je als schoondochter willen hebben. Willeke heeft een opmerkelijk leven achter de rug. Diverse malen getrouwd en kinderen bij verschillende mannen. Maar alles en iedereen gaat in harmonie met elkaar om, dat komt niet zo vaak voor. Ze spreken met respect over elkaar en komen bij elkaar over de vloer, het lijkt wel één grote familie. Dat doet ze heel goed.’

RONNIE TOBER voormalig buurman

‘De vader van Willeke, Willy Alberti, is één van mijn ontdekkers geweest. In Amsterdam heb ik naast Willeke gewoond, ik was dus haar buurman in Osdorp toen ze nog getrouwd was met Joop Oonk. Ze wordt 75 in februari, ik in april. Ik vind haar een fantastische zangeres met een bijzondere warmte in haar stem.’

JEROEN VAN DER BOOM collega

‘Er zijn oudere artiesten van wie je kunt zeggen: hmm, moet jij nog wel optreden? Voor Willeke geldt dat zeker niet. Zij is in het artiestenvak een prachtig voorbeeld van mooi oud worden en ze gaat op de juiste manier mee met haar doelgroep. Willeke behoudt haar klasse. Vrijwel iedereen vindt haar vriendelijk en lief, dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als je echt bent. Ik heb heel veel met Willeke gewerkt. Ze weet precies wat ze wil. Ze moet wel in een veilige omgeving zitten qua muzikanten en geluidsman. Als dat goed zit, weet ze je feilloos te raken met haar stem en haar liedjes. Of ikzelf tot mijn 75ste zou willen zingen? Nee, dat is niet mijn droom.’

CISKA PETERS van hetzelfde bouwjaar

‘Hoewel we beiden in 1945 zijn geboren en in hetzelfde vak zitten, ken ik Willeke niet echt goed. We troffen elkaar op recepties of een enkele keer in hetzelfde programma. Ze is altijd positief en ze kan mij ontroeren met haar liedjes, omdat ik de emotie voel. Het is nooit gespeeld bijhaar, het komt van binnenuit. Ze komt uit een goed artiestennest, want haar vader Willy Alberti nam haar vanaf het begin onder zijn vleugels en heeft haar het vak geleerd. Ze zingt haar liedjes zoetjes, suikerachtig en liefelijk; waarschijnlijk is ze zelf ook zo. Misschien ook daarom is ze bedonderd door haar drie echtgenoten. In de liefde zoekt men vaak een tegenpool. Als er dan een wat krachtiger type naast je staat, moet je daar wel tegen kunnen.’

SASKIA & SERGE fans

Serge: ‘Willeke kan als geen ander teksten interpreteren en uitdragen, ze acteert als het ware haar liedjes. Dat is een gave. Ze is een bijzonder aardig mens, heel emotioneel en gauw gegrepen door de omstandigheden en het publiek. Wij zijn fan van haar. We waren bij een van haar eerste optredens toen we 14 of 15 jaar oud waren. Willeke trad als jonge meid met haar vader op in het gehucht Valkoog, vlak bij Schagen. De hele regio kwam daar op af, want ze was al een paar keer op tv geweest.’

Saskia: ‘Ze is in die tijd een keer langs ons huis gelopen in Schagen, daarna was ik de hele dag van streek. Ik vond dat zó fantastisch dat ze vlak voor ons raam langs was gekomen.’