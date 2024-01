De beste grappen van The Roast of Johnny de Mol

Dat fijne acteerklusje, die leuke presentatiejob of de dankbare functie als panellid in een spelprogramma betalen de rekening en voeden het ego – dat wil je toch niet kwijt? Eerlijk is eerlijk, het veelgehoorde gerucht dat papa John een slavendrijver met lak aan het sociale leven van zijn medewerkers zou zijn komt vanavond niet voorbij, maar onderwerpen als geld en seks dan weer wel. In The Roast of Johnny de Mol, vanavond op Comedy Central, worden Johnny's roots wel degelijk aangehaald, net als de grappen en grollen over wat er staat te gebeuren als in je roast over de schreef gaat.

Johnny sprak bij de start van zijn toespraak direct de presentator van dit jaar, de Vlaamse cartoonist Jeroom, aan: ‘Ik kreeg net een appje van mijn vader. Hij heeft zojuist Vlaanderen gekocht dus daar kun je het ook wel vergeten’, om vervolgens al zijn vrienden die er deze editie niet bij zijn bestraffend toe te spreken. ‘Katja Schuurman, RTL verbood jou om mee te doen. Je hebt je hele leven alles gedaan wat God verboden heeft, maar als de grote Duitse familie je iets verbiedt dan luister je ineens wel. Een beetje gek. Art Rooijakkers wilde wel stout zijn maar jij zit waarschijnlijk op een tropisch eiland, en bij Dreetje Hazes liet zijn agenda het niet toe. Nou, André, ik kan er voor zorgen dat je volgend jaar heel veel tijd voor me hebt. Dan nog Jesse Klaver. Je schudde me ooit de hand en beloofde dat je me zou roasten. Zie hier, je wordt al een echte politicus.



Patty Brard was er wel. Haar heeft Johnny hoog zitten. ‘Patty, ik weet zeker dat ik bij jou terecht kan als ik ooit aan de grond zit. Al lijkt die kans mij vrij klein. Die kans is nihil. Oké, laten we eerlijk zijn, die kans is nul!’ Patty op haar beurt: ‘Je moeder zong ooit over de glimlach van een kind. Tja, vind je het gek? Je zakgeld werd toen al afgeleverd met waardetransport. We weten allemaal dat je vader miljardair is, maar waarom lijk je in godsnaam nu al op een spaarvarken? Je ziet eruit alsof je door Najib Amhali bent opgevreten en Najib ziet eruit alsof hij door jou is uitgekotst.’

De presentatrice richtte zich hiermee tot de cabaretier die ook zijn zegje mocht doen. Amhali: ‘Patty doet elke vrijdagavond aan stervensbegeleiding bij Twan Huys. En Johnny, het is toch best bijzonder dat je zelfs met zo’n enorme kruiwagen er niks van bakt. We zaten samen eens om 03.00 uur ’s nachts stomdronken in een taxi in Marokko, waar er iets vreselijks gebeurde wat we beide nog nooit hadden meegemaakt: het geld was op! Daarop belde je tot twee keer toe je vader en sprak de legendarische woorden: “Pa, kan ik alvast een stukje van de erfenis krijgen?” Zo! Na deze bekentenis weet ik zeker dat ik nooit meer in aanmerking kom voor een televisieprogramma bij je vader.’

Andere roasters van de avond zijn Johnny’s trouwambtenaar Ruben van Zwieten (‘Het was een eer en onvergetelijke ervaring om je huwelijk te mogen sluiten. Daarom kijk ik nu al uit naar het volgende huwelijk’), Tooske Ragas (‘Johnny is een gehandicaptenbegeleider en neukt in zijn vrije tijd alles wat hij tegenkomt’), Danny Froger, die in positieve zin de grootste verrassing van dit jaar is: ‘Als Johnny’s vader er niet meer is, dan erft hij een paar miljard. Op mijn vaders begrafenis krijg ik alleen een glitterpak en een vers kopje thee’).

Heleen van Royen (‘Miljonairszoon overwint exact nul hindernissen, wordt gevierd televisiepresentator en een gelukkige huisvrouw. Saai!’ * maakt kotsgeluid *), ex-vriendin Tatum Dagelet (‘Je nam me ooit op Valentijnsdag mee naar Londen, waar we gingen eten in het duurste restaurant. Net op het moment dat ik dacht “nu gaat hij op z’n knieën”, zei je: “Ik kan er niet meer voor de volle 100 procent voor gaan.” Hoe erg ik het ook vond om te horen, je had wel gelijk. Want kijk nou naar je, jij gaat nooit ergens de volle 100 procent voor. Ik heb jou gevormd tot de wandelende treinramp die je nu bent. Een comazuipende hoerenloper met spelfouten in z’n tatoeages’).

Vaste waarde Peter Pannenkoek: (‘Dit is mijn laatste roast. John de Mol, God hebbe zijn ziel want hij heeft er geen, gaat er nu voor zorgen dat ik nergens meer aan de bak kom. Hij is de Berlusconi van de lage landen. Berlusconi moest aftreden omdat hij feestjes hield met minderjarige hoeren. John de Mol doet dat ook, maar hij zendt het gewoon uit en noemt het The Voice Kids’).

Na Gordon (2016), Giel Beelen (2017) en Johnny de Mol, is er volgens jaar weer iemand aan de beurt. Op social media gaan veel stemmen op voor o.a. Humberto Tan, John Derksen, Peter R. de Vries, Chantal Janzen en Beau van Erven Dorens.

