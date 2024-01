Filmrecensie: Suburra

Dat het in Stefano Sollima’s grimmige thriller niet gezellig gaat worden, voorspelt de titelkaart direct aan het begin. ‘Nog een aantal dagen tot het eind van de wereld’, krijgen we te lezen, maar daarvan hebben alle hoofdrolspelers nog geen weet.

Daarvoor zijn deze leden van de onheilige Italiaanse drie-eenheid kerk, politiek en maffia te druk bezig met een lucratieve deal om van badplaats Ostia een soort Las Vegas te maken. Tot een dode prostituee een serie gebeurtenissen in gang zet, waarin niemand zijn leven meer zeker is. Net als in zijn tv­-series en , weet Sollima hier feilloos zijn vinger te leggen op de rotte plekken in de Italiaanse samenleving.

Maar behalve een intelligente analyse van misstanden in een Rome waar het steeds lijkt te regenen, is Suburra vooral een spannende en bij vlagen bikkelharde thriller met als hoogtepunt een spectaculaire schietpartij in een supermarkt die zich kan meten met de beste scènes in het gangstergenre. En wie na het zien van dit prima misdaaddrama zin heeft in meer, heeft geluk: een tiendelige Netflix­serie is inmiddels in de maak.

Vincent Hoberg

????

https://www.youtube.com/watch?v=bn6A5eivvu8