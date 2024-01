Censuur of bescherming? Facebook-pagina 'Nederland mijn Vaderland' tijdelijk offline

De Facebookpagina van de rechts-nationalistische commune Nederland mijn Vaderland is offline gehaald. De pagina waarop veel extreem rechtse reacties zijn te lezen, heeft 252.000 likes. Facebook is de belangrijkste tool voor de organisatie om mensen te bereiken.

Zowel NRC als NOS hebben om een reactie gevraagd, maar Facebook behandelt geen individuele gevallen, voor zover er al contact mee te krijgen is. Het platform laat in een reactie weten geen commentaar te geven op individuele gevallen. Dat is de standaard reactie bij het verwijderen van accounts, pagina's of berichten.

Thomas van Elst, moderator van de pagina, wilde tegenover NRC wel reageren. "Waren zij het soms oneens met onze standpunten?", aldus de verbouwereerde nationalist. Waarom Facebook de pagina tijdelijk heeft verwijderd, is niet duidelijk. De pagina is inmiddels weer online.

Deze moderatievorm van Facebook leidt vaker tot vraagtekens en weerstand, omdat nooit echt duidelijk wordt waarom Facebook iets verwijdert. Het techbedrijf handelt op basis van gebruikersmeldingen over bijvoorbeeld pagina's, accounts en foto's. Medewerkers bepalen vervolgens of iets offline wordt gehaald

Het Turks-Nederlandse Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) overkwam eerder dit jaar hetzelfde. Haar Facebook-pagina werd een paar uur offline gehaald, vermoedelijk vanwege dit kritische bericht. Maar het is nog steeds niet duidelijk of dat daadwerkelijk de reden was.