Winnaar en verliezer van de dag: Tom Dumoulin vs. Camiel Eurlings

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Tom Dumoulin

Dumoulin wint tijdrit in Tour, sobere huldiging https://t.co/eLuWFOXjOC — NOS (@NOS) 15 juli 2016

Een buitenaardse tijdrit in aerodynamisch ribbelpak. De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin leek vandaag van een andere planeet te komen en won de tijdrit. Erik Breukink was in 1990 de laatste Nederlander die dit kunstje flikte. Held!

Verliezer van de dag: Camiel Eurlings

Goh, wat houdt dat in, handtastelijk? Tsssskk Eurlings: Ik was handtastelijk https://t.co/7ZyPXiOo7f via @telegraaf — Phaedra Werkhoven (@Phaedrajanine) 15 juli 2016

Oud-minister en IOC-bestuurslid Camiel Eurlings heeft aangifte gedaan tegen zijn ex-vriendin Tessa Rolink die hem beschuldigt van mishandeling. Hij beschuldigt zijn ex-vriendin op zijn beurt nu van een poging tot chantage, afpersing en van smaad. Zo meldt het AD. Je zou met je brave CDA-hoofd maar terecht komen in dit soort toestanden. Ongelooflijke droplul.