Boekrecensie: Dutch DJS

Drie kilo ’s werelds beste dj’s en producers die één ding gemeen hebben: hun Hollandse roots. Niet voor op de draaitafel, maar voor op de koffietafel.

Tweehonderd Nederlandse top-dj’s en -producers zijn geportretteerd in dit drie kilo zware koffietafelboek. Het bevat portretfoto’s – thuis of in de studio – van vier generaties helden van de elektronische muziek, verdeeld over veertig stromingen. Van toegankelijker werk als trance en house, via hardstyle en drum & bass tot jungle en terror: alles komt voorbij in dit lijvige boek.

Auteur, fotograaf én uitgever is Anthony Donner, de oude hoofdredacteur van DJ Mag. Het kostte hem drie jaar, maar dan heb je ook wat: de geportretteerde dj’s en producers vertellen openhartig over hun leven als muzikant en als superster. ‘We willen normaal zien te blijven in deze gekke lifestyle. Populair zijn is een gek ding,’ zeggen de mannen van Yellow Claw, die de wereld overvliegen van gig naar gig.

Of Don Diablo, die toch al lang meedraait: ‘Ik voel me nog steeds een beetje een indringer, want het is nooit mijn droom geweest om dj te worden.’ Oudgediende The Darkraver sluit af met een tip voor jong talent die op zolderkamertjes met plaatjes zit te pielen: ‘Leer allereerst draaien met platen, met vinyl en maak daarna pas de overstap naar usb. The sky is the limit.’

Jonathan Ursem

????