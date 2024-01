Bij de koffie: bloedbad tijdens protest tegen politiegeweld, Zaventem nog steeds niet veilig en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Bloederige wraakactie tegen politiegeweld

RAW VIDEO: Our cameras captured the panic after the first shots were fired in downtown #Dallas Thursday nighthttps://t.co/JXcapjFIHv — WFAA-TV (@wfaachannel8) 8 juli 2016

Tijdens een demonstratie tegen politiegeweld in de Amerikaanse stad Dallas is de politie donderdag zelf doelwit geworden van dodelijk geweld. Elf agenten werden neergeschoten, vijf van hen zijn overleden, maakte politiechef David Brown bekend. De politie heeft drie verdachten opgepakt, een vierde man verschanst zich in een parkeergarage. De politie vermoedt dat het om een gecoördineerde aanval gaat.

Zaventem nog steeds niet veilig

Veiligheidsgebreken vastgesteld op luchthaven Zaventem https://t.co/kKMlEKX28B pic.twitter.com/ioKSi1VWwY — De Morgen (@demorgen) 8 juli 2016

De Brusselse luchthaven Zaventem heeft de veiligheid nog niet op orde. Dat heeft de Belgische luchtvaartautoriteit DGTA vastgesteld. Dat meldt La Libre. Sinds de aanslag van 22 maart op de vertrekhal maakt het vliegveld gebruik van provisorische voorzieningen. Het heeft echter verzuimd de veiligheidsmaatregelen op de nieuwe omstandigheden toe te snijden, oordeelt de DGTA volgens de Belgische krant.

Homofiele Star Trek-acteur niet blij met homoseksueel personage in Star Strek

George Takei isn’t happy about the new ‘gay Sulu’ https://t.co/yIRTCNlWXW pic.twitter.com/2iNRVLxcOc — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 8 juli 2016

George Takei, de acteur die Sulu speelde in de Star Trek-televisieserie en in de Star Trek-films tot 1996 is niet blij met het besluit van de nieuwe makers om zijn personage homoseksueel te laten zijn in de nieuwe film. Takei is zelf homoseksueel, maar zegt in een interview met The Hollywood Reporter dat het een ongelukkige keus is om Hikaru Sulu op mannen te laten vallen. "Ik ben heel blij dat er een homoseksueel personage is in Star Trek. Maar ik vind het een verdraaiing van het personage Sulu dat Star Trek-bedenker Gene Roddenberry in gedachten had."

Resten ontdekt van zeeworm, onze voorouder

'Fossiel van worm biedt aanwijzingen over verre voorouder van mens' https://t.co/IKtHmjBpRe — Johnny Cohen (@cohenjohnny) 7 juli 2016

Wetenschappers hebben resten ontdekt van een zeeworm die mogelijk een verre voorouder deelt met de mens. Het gaat om een worm die 500 miljoen jaar geleden leefde in een soort kleine buisjes op de zeebodem. Het diertje maakte deel uit van een superstam van organismen waartoe ook een verre voorouder van de mens behoorde.