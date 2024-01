In gesprek met een mensensmokkelaar: 'Ik kan mezelf niets verwijten'

De laatste maanden zijn er steeds meer incidenten met Albanezen die op illegale wijze het Kanaal naar Engeland proberen over te steken. Nu controles in de grote zeehavens worden opgevoerd, worden criminele organisaties steeds inventiever. Nieuwe Revu interviewde de Franse mensensmokkelaar Didier Corfec, die veertien Albanezen in een zeiljacht naar het Engelse vasteland smokkelde.

Tekst: Vincent Triest

Twintig uur deed de Franse schipper Didier Corfec (54) over de overtocht naar het Engelse vasteland. Corfec, een ervaren zeiler die ooit in zijn zeilboot de wereld over reisde, had echter voor het eerst illegalen aan boord. Een paar weken eerder was Corfec namelijk door een Franse tussenpersoon benaderd om Albanezen het Kanaal over te smokkelen. Hij redeneerde dat hij het geld goed kon gebruiken, nadat in de schulden was geraakt. ‘Ik leerde een Fransman kennen die zaakjes voor de Albanezen regelde. Hij stelde me voor 1000 euro per persoon te betalen. Door gezondheidsproblemen had ik het geld hard nodig, daarom ben ik maar akkoord gegaan,’ zegt Corfec.

De breed gebouwde oud-paratrooper smokkelde veertien Albanezen het Kanaal over, in twee verschillende groepen. Het grootste deel waren jonge mannen, die waarschijnlijk aan het werk wilden in het Verenigd Koningrijk. Maar onder hen was ook een gezin met twee kinderen van 8 en 11 jaar. De schipper had naar eigen zeggen moeite met het gezin, maar kon niet meer terug. ‘Mij beviel dat niet, maar ik had geen keuze. Het geld had ik al gekregen, die 7000 euro had ik al op zak. Ik kon niets zeggen, want anders had ik een probleem gehad.’

Na zijn tweede trip stopte Corfec na eigen zeggen met de smokkel van personen. ‘Ik had genoeg verdiend en kon van het geld mijn schulden aflossen.’ Ook het smokkelen van mensen knaagde aan hem. ‘Het was niet juist,’ zei hij.

Foto’s van zijn boot

Steeds meer Albanezen proberen de oversteek naar Engeland te maken. In Nederland waren dit jaar de helft van de 580 gearresteerde verstekelingen in Nederlandse havens afkomstig uit Albanië. De Belgische en Franse autoriteiten hebben tot nu toe nog geen cijfers omtrent de nationaliteit van verstekelingen vrijgegeven, maar er zijn ook in deze landen incidenten met Albanezen. Wel staat vast dat Frankrijk, België en Nederland extra maatregelen hebben genomen om de veiligheid in havens te garanderen. Albanese criminele organisaties zijn daarom steeds meer gedwongen om andere manieren van mensensmokkel toe te passen.

Pas twee jaar later viel Corfec door de mand nadat een Albanese man zonder papieren werd opgepakt door de Britse politie. Op zijn Facebook-pagina vonden de Engelse ordehandhavers foto’s van zijn twee kinderen op een zeiljacht. Ook gaf de man toe vanuit Saint Brieuc te zijn vertrokken, de thuishaven van Corfec. Deze informatie werd doorgespeeld aan de Franse gendarmerie en het duurde niet lang voordat de Franse politie de boot vond. Corfec werd opgeroepen zich te melden bij de lokale politie.

‘Nadat ik ontkende, haalden ze een foto tevoorschijn van de twee jonge kinderen die op mijn boot waren gefotografeerd. Op vier van de foto’s kon je duidelijk mijn boot herkennen vanwege het karakteristieke hout. Deze boot is namelijk heel bijzonder, er is er maar één van. Ik had helemaal niet gezien dat de vader foto’s van zijn kinderen had gemaakt op mijn boot. Die had hij bewaard op zijn computer. Toen de computer gecontroleerd werd door de Britse politie ontdekten ze de foto’s.’

Corfec had naar eigen zeggen niet in de gaten hoe erg zijn misdrijf was. ‘Ik wist toen ik aangehouden werd niet dat er zo veel mensen betrokken waren bij deze vorm van smokkel. In de lokale krant las ik dat er een georganiseerde bende met schippers was aangehouden.’

Missie volbracht

Zijn boot, S. Bodic genaamd, heeft hij recent teruggekregen van de Franse politie. Het zeiljacht was in beslag genomen nadat de Franse schipper samen met twaalf andere smokkelaars werd veroordeeld door de rechtbank in Rennes voor mensensmokkel.

Corfec kreeg achttien maanden gevangenisstraf aan zijn broek en moet daarvoor een enkelband dragen. Het was voor het eerst dat de Fransman in contact kwam met justitie. Ook heeft Corfec een geldboete gekregen, waar de schipper niet over te spreken is. Boos zegt hij: ‘Ik heb een boete van 14.000 euro gekregen, het geld dat ik verdiend heb. Dat klopt niet. Ik heb gedaan wat ik gedaan heb en de Franse staat pikt het geld in. Wie is hier nu eigenlijk de maffia? De maffia had mij het geld gegeven en justitie neemt dat nu in beslag!’

Corfec is niet bang voor represailles uit het Albanese criminele circuit. ‘Ik ben niet bang voor de Albanezen, want waarom zou ik bang zijn? Ik heb mijn missie volbracht als je dat zo kan zeggen. Ik heb geen schade berokkend en als ze problemen hebben gehad is dat hun eigen schuld. Zelf kon ik er niks aan doen. Zij zijn doorgegaan met hun illegale transport. Dat hebben ze gedaan met andere mensen en dat hebben ze stom aangepakt omdat veel mensen hiervan af wisten.’

Ook de andere schippers worden niet gespaard door de boze smokkelaar. ‘Tijdens het proces bleek dat sommige schippers hier en daar hebben laten zien dat ze geld hadden. Door dit gedrag werden ze aangehouden. Ik kan mezelf niets verwijten. Ook dat ik de mensen heb meegenomen, reken ik mijzelf niet aan. Ik heb goed voor ze gezorgd en ze veilig aan land gebracht. Niemand hoefde het laatste stuk te zwemmen. Degenen die honger hadden, gaf ik te eten, omdat ik daar allemaal aan gedacht had.’