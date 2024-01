De nieuwe peetvaders van de onderwereld; Albanese maffia rukt op in Nederland

Liquidaties, drugshandel, vrouwenhandel, afpersing en witwassen. Steeds nadrukkelijker blijkt de invloed van de Albanese maffia in het Nederlandse criminele circuit. De politie toont zich bezorgd over deze uiterst gewelddadige groepering die een beangstigende expansiedrang laat zien.

Tekst: Peter Blasic

Ze zijn in heel Nederland actief, de Albanese criminelen, maar ze laten zich vooral in Rotterdam gelden, waar ze proberen hun territorium uit te breiden. Met geweld als gevolg, zoals de havenstad in de afgelopen jaren veelvuldig heeft mogen constateren. Zoals ze in Rotterdam-Zuid van zich doen spreken, zo zijn Albanese gangsters overal in Europa aanwezig. Niet zonder reden hebben ze in het eerste deel van Grand Theft Auto een zekere reputatie. Onder mensen die de internationale georganiseerde misdaad bestuderen, staan ze te boek als extreem gewelddadig.

We treffen elkaar op een doordeweekse middag in loungecafé de Pacha, een warme, ontspannen bar in Schiedam. Het etablissement combineert een rustieke uitstraling met moderniteit. Wifi, een pc voor klanten en verschillende beeldschermen met sportwedstrijden naar keuze, belichamen het hedendaagse. Tegelijkertijd heeft de tent iets weg van een authentieke Bacardi-commercial.

Gevangenisgeweld en corruptie

Mijn gesprekspartner is Njazi. Hij is alweer een tijd op vrije voeten, maar heeft noodgedwongen enige tijd in de Justizvollzugsanstalt Aachen – een van de penitentiaire inrichtingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen – door moeten brengen. Iets met drugssmokkel en wietteelt. En mensensmokkel. Njazi is Albanees. Samen drinken we espresso, terwijl ik probeer te doorgronden wat voor een type mens nou bij de Albanese maffia hoort.

‘Ik stel mijn vrijheid op prijs,’ begint Njazi zijn antwoord op mijn vraag wat hem tot de misdaad heeft gedreven. ‘Ik ga ook liever niet terug naar de gevangenis,’ vervolgt hij. ‘Maar het is een manier van leven.’ Njazi is midden dertig en leeft al sinds zijn tienerjaren het leven van een gangster. Die loopbaan begon in Albanië en die zette hij later voort in de straten van Duitsland, België en sporadisch ook Nederland. Hij heeft enkele jaren achter tralies doorgebracht, maar dat lijkt weinig indruk op hem te hebben gemaakt. ‘In Albanië is de gevangenis pas hard. De bewakers ook. En ook de politie. Die stellen geen vragen, maar slaan er eerst eens flink op los.’

Dat heeft ook Njazi al aan den lijve ondervonden, toen agenten die hem verdachten van diefstal hem tot bloedens toe sloegen. Daarna belandde hij in de cel. Maar Njazi had connecties die de agenten wisten om te kopen. ‘Een gangbare praktijk,’ zo stelt hij. ‘Dus was ik al snel weer vrij.’

Rotterdam-Zuid in angst

Toen Albanië in 1997 aan de rand van de afgrond stond, was Njazi nog maar een tiener. Zijn land was platzak, de economie – of wat ervoor door moest gaan – lag compleet op zijn gat. Er heerste chaos en politieke oppositiepartijen stelden alle gevangen – politiek of niet – op vrije voeten. Wapens en munitiedepots in het land werden gewoon vrij en onbeheerd achtergelaten. Mensen namen wat ze konden pakken. Zo ook Njazi, die zijn eerste wapen op z’n dertiende afvuurde. ‘Een test, om te zien wat ik ermee zou kunnen. Niet veel later werden drie mannen voor mijn ogen doodgeschoten. Mensen hadden het over een afrekening. Schulden die niet betaald zouden zijn. De schutters waren mannen met een dure auto, mooie kleding. Toen wist ik het. Of je maakt het, of je gaat dood,’ vertelt Njazi.

Die mentaliteit lijkt kenmerkend voor veel Albanezen die van het rechte pad af zijn geraakt, ook in Nederland. In de Rijnmond was het in de afgelopen jaren geregeld raak. Rotterdam-Zuid verkeert al bijna twee jaar in de greep van de angst. De plaatselijke horeca wordt geterroriseerd en criminelen uit Albanië schieten lukraak om zich heen. Daarbij blijft het niet bij afrekeningen in het milieu; ook onschuldigen werden al slachtoffer in de meedogenloze kogelregens die gepaard gaan met de liquidaties door de Albanese maffia. Maar volgens de criminele inlichtingendienst duiken ook elders in Nederland steeds vaker Albanezen op in politiedossiers. Zo heeft de politie in Amsterdam recentelijk drie in Amsterdam ondergedoken Albanezen opgepakt die door de Italiaanse en Belgische autoriteiten worden gezocht wegens drugssmokkel, -handel, grootschalige wietteelt en deelname aan een criminele organisatie...

