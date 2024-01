Voormalig No Surrender-voorman Klaas Otto opgepakt

Klaas Otto, de voormalige leider van motorclub No Surrender, is vandaag in zijn woning in Bergen op Zoom gearresteerd. Dat meldt De Telegraaf.

De arrestatie vond plaats in het kader van een onderzoek naar witwassen. Otto wordt ervan verdacht een fortuin te hebben verdiend met criminele activiteiten.

Bij een eerdere huiszoeking in het huis van Otto, eerder deze maand, werden zijn administratie, een televisie en meerdere horloges in beslag genomen. Otto zelf was toen niet in zijn woning aanwezig. De politie deed na die huiszoeking een tevergeefse oproep aan Otto om zichzelf te melden bij de politie.

Otto behoort tot de oprichters van No Surrender en was jarenlang de leider van de motorclub, die door politie en justitie in verband gebracht wordt met criminele activiteiten.

https://www.youtube.com/watch?v=CoD1za-6fSs