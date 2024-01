Wie denkt Henk Kuipers wel dat hij is?

Terwijl het arrestaties regent binnen zijn roemruchte motorclub, gaat No Surrender-baas Henk Kuipers (52) onverdroten voort met zijn strijd tegen de volgens hem onterechte stigmatisering van motorclubs als criminele organisaties.

‘Ik zie de inval als een politieke daad om de oprichting van Rechtdoor te dwarsbomen. Henk wil mij als lijsttrekker en is bereid om dan nummer twee te worden. We zouden vorige week de laatste zaken regelen – de vereiste ondersteuningsverklaringen van de kieskringen en de waarborgsom van 11.250 euro voor de kandidaatstelling – maar dat ging niet door. Hoe ik bij Henk terechtkom? In 2003 – Pim Fortuyn was een half jaar eerder vermoord – bood hij mij bescherming aan vanwege mijn deelname met Lijst Ratelband aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb tweemaal gebruik gemaakt van zijn aanbod en stond sindsdien bij hem in het krijt. Als tegenprestatie bood ik aan iets speciaals te doen tijdens de inwijding van toekomstige full members van No Surrender, begin januari. Ik liet een man of zestig tien meter over hete kolen lopen. De inwijding was indrukwekkend. Zo werden de nieuwkomers buiten in de vrieskou op hun blote bovenlijf geslagen met leren clubhesjes. Henk is een hele lieve man met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zachtaardig, sociaal bewogen, loyaal, maar ook een slimme, opportunistische zakenman.’