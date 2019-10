'Zouden we het type-hooligan op klompen terugzien in Boer Zoekt Vrouw?'

Beste Yvon Jaspers,

De afgelopen jaren heb je ons een beeld gegeven van de Nederlandse boeren. Het is een romantisch beeld. Hardwerkende mannen, zout der aarde, een heel leven lang druk met vee en gewas, door al die noeste arbeid nooit werkelijk toegekomen aan zichzelf, en al helemaal niet aan een vrouw. Onhandige mannen zijn het, klungels in de liefde, en zeker geen praters. Dus stel jij ze veel vragen aan de keukentafel, en dan mompelen ze iets aandoenlijk onhandigs, en denken wij allemaal: wat een lieverds toch, boeren.

Dat het allemaal iets genuanceerder ligt met de lievigheid aan één kant van de tafel werd duidelijk toen er onderzoek werd gedaan naar je nogal nauwe banden met het agrarisch grootkapitaal. Maar zoals je in een historische aflevering van talkshow Pauw aan de familie van Anne Faber uitlegde: dat onderzoek was om te janken, letterlijk.

De afgelopen weken hebben we nader kennis kunnen maken met de mannen aan de andere kant van jouw tafel, de boeren. En verdomd: je zou bijna denken dat ook dat niet allemaal zachtaardige goeierds zijn, die iedere vroege ochtend op een tarwestengel kauwend de ochtenddauw intrekken opdat wij te eten hebben. Sommigen lijken op hooligans, maar dan op klompen.

Vandaar dat ik me, in het kader van de inclusiviteit, enorm verheug op het volgende seizoen van Boer Zoekt Vrouw, waarin je élk boertype aan een vrouw probeert te helpen. Dus ook de boer die ‘homo’s’ en ‘mietjes’ schreeuwt naar politici met andere opvattingen. Of hun naam op een grafkist zet en die achterop zijn pick-up legt.

Dus ook de boer die in een camera zegt dat hij nu bepaalt hoe het gaat in Nederland en niemand anders, wat me een vrij goede indicatie lijkt van de mate van tegenspraak die hij thuis duldt. Dus ook de boer die op zondag graag werkt aan zijn dichtbundel, waarvan hij de titel al eens try-outte op een spandoek: ‘Wat aids is voor de hoeren is deze regering voor de boeren.’ En ja, ook de boer die als hij in de stront zit, en dat zit je in de agrarische sector al snel, rondjes over het erf loopt terwijl hij zingt: ‘Dan neuken we Schouten in de kont.’

Ik denk dat het niet meevalt om voor al die homofoben, doodsbedreigers, smakelozen en wandelende verkrachterprofielen een partner te vinden. In Boer Zoekt Bitch iemand vinden die ze altijd naar de mond praat; dat moet dan wel weer lukken. We zagen er immers al heel wat de afgelopen weken, met namen als Thierry en Geert.