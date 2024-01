Video: Wiz Khalifa geeft Hello van Adele een 'stoner twist'

Wiz Khalifa was te gast in een radioprogramma op de Amerikaanse hiphopzender Power 106, waar presentator Mister Cap hem uitdaagde om op wat voor beat dan ook een tekst te improviseren. "Ik moet er wel een gevoel bij hebben", reageerde Wiz.

Driemaal raden op welke muziek hij de uitdaging aan moest gaan. Heb je nog twee keer over om het geïmproviseerde onderwerp van rapper te raden. En dan kom je inderdaad uit op Hello van Adele met een stoner twist. Want blowen is nog altijd zijn grootste hobby.

"Roll one up and lets get high", zong hij. "I am trying to get fried." Ten slotte gaf hij zijn remix ook een naam mee. "Hoe heet dit nummer? Hello? Dan noem ik mijn versie Hella Os."

https://www.youtube.com/watch?v=46OD9DGI7a0