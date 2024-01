Extra veiligheidsmaatregelen Sensation wegens serieuze dreiging

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, Hoofdofficier van Justitie en Hoofdcommissaris heeft besloten om extra maatregelen te treffen rondom Sensation, komende zaterdag in de Amsterdam Arena. Deze maatregelen zijn besproken met de Amsterdam Arena en de organisatie van het dancefeest. Dat meldt de gemeente Amsterdam in een persbericht.

Aanleiding voor de maatregelen is een serieuze dreiging die betrekking heeft op Sensation in de Amsterdam Arena. "Het doel is om het evenement feestelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen."

Het signaal past binnen het landelijke dreigingsbeeld, dat al sinds 2013 substantieel is. De driehoek is op grond daarvan reeds extra alert bij grote evenementen, en heeft op basis van het signaal in dit specifieke geval besloten tot extra voorzorgsmaatregelen. Dit leidt dus niet tot een ander dreigingsbeeld, maar met de extra maatregelen wordt de veiligheid voorop gezet.

Vaker signalen

De driehoek benadrukt dat het niet de eerste keer is dat er een dergelijk signaal is, gericht op Amsterdam. Het is een realiteit waar alle grote steden in Europa op dit moment mee te maken hebben. Net als in de rest van Nederland geldt daarom al enige tijd extra waakzaamheid bij onder meer grote evenementen. Daar zijn in sommige gevallen extra maatregelen bij nodig. De Arena en het gebied er omheen zijn wel gewoon toegankelijk en alle activiteiten kunnen doorgaan.

De aanvullende maatregelen zullen zichtbaar zijn en bezoekers zullen deze merken. De kern van de zichtbare maatregelen is dat alle bezoekers die de Arena in willen, worden gefouilleerd, dat het gebied er omheen wordt gecontroleerd en dat er geen auto’s in het transferium onder de Arena mogen komen. Daarnaast zal er een aantal onzichtbare maatregelen worden genomen.