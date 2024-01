Winnaar en verliezer van de dag: Igor Sijsling vs. David Cameron

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Igor Sijsling

Igor Sijsling wint ook zijn derde duel en bereikt het hoofdschema van #Wimbledon https://t.co/Ti3Jjzripe pic.twitter.com/fzylFRTV4Y — Tennisupdate.nl (@TennisUpdate_nl) 24 juni 2016

Huh? Lezen we dit goed? Een succesje in het Nederlandse herentennis? Oh jazeker! Igor Sijsling heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Wimbledon. De Amsterdammer rekende in de derde ronde van de kwalificaties in drie sets af met de Belg Yannick Mertens: 6-3, 6-2, 7-6 (2). Dat betekent dat er twee Nederlandse mannen meedoen aan het enkeltoernooi in Londen. Robin 'mag-die-muziek-uit' Haase is de andere. Feest.

Verliezer van de dag: David Cameron

Economist: "Giant, nation-changing misstep...to scar the country for decades," Cameron "leaves office in ignominy." https://t.co/CPc434N7LG — Danny Hakim (@dannyhakim) 24 juni 2016

Voorspelbaar natuurlijk, na de Brexit. Maar wel een goed stuk (niet zo heel lang) van The Economist. "David Cameron verlaat Downing Street met een nalatenschap die het best omschreven kan worden als een puinzooi."