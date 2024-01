7 duizelingwekkende feiten over loterijen en de gevolgen ervan

Goed nieuws voor gelukszoekers. De rechter heeft de Kansspelautoriteit teruggefloten, die weigerde het Britse Lottovate een vergunning te geven. Daarmee is de weg vrij voor nieuwkomers op de Nederlandse loterijmarkt.

1.737...

...florijnen vielen er te winnen in Nederlands oudst bekende loterij. Het Zeeuws-Vlaamse Sluis organiseerde ’m in het voorjaar van 1445. Met het geld van de 4.304 verkochte loten werd de bovenstaande stadsmuur verstevigd. Over muren gesproken...

21.196,18...

...km is de lengte van de Chinese Muur. De Han-dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.) financierde de bouw voor een groot deel uit de opbrengsten uit keno, een voorloper van de moderne loterij.

0,0000214...

...% kans maak je om de jackpot van de Oudejaarsloterij te winnen. Je maakt meer kans om te overlijden door voedselvergiftiging (0,0000333%), na een val uit bed (0,0000500%) of te verdrinken in je badkuip (0,0001460%).

79140...

...was het lotnummer waarop 640 miljoen euro viel in de jongste editie van de Spaanse kerstloterij, El Gordo. Een van de 1.600 winnaars is een man (foto) uit Senegal die in 2007 als bootvluchteling in Spanje aankwam.

11...

...mensen in een straat in Sittard werden met oud en nieuw miljonair dankzij de Postcodeloterij. Kamal Maihouane dacht dat hij met zijn vier loten de twaalfde was. Dikke pech, uitgerekend die maand was de automatische incasso niet afgeschreven wegens te weinig saldo.

1,58...

https://www.youtube.com/watch?v=m90h8K6mo4g

...miljard dollar, de jackpot van de Amerikaanse Powerball-loterij afgelopen januari, is ’s werelds grootste ooit. Hij werd verdeeld tussen drie winnaars, die nu elk 528,7 miljoen dollar rijker zijn. In de VS gaat daar nog wel belasting af.

...van de deelnemers aan de Postcodeloterij spelen mee omdat ze het niet zouden kunnen verdragen om te verliezen. uit Heusden kan het weten. Zij klaagde de loterij in 2007 aan wegens psychische schade, omdat haar straat 13,9 miljoen had gewonnen en zij geen loten had.