Sinds deze maand is het voor een groot deel gedaan met de privacy op WhatsApp. Je 06-nummer wordt doorgeven aan Facebook, het gebruik wordt gemeten en je vrienden worden in kaart gebracht.

7 duizelingwekkende cijfers over WhatsApp en privacy. En of ze er bij de piratenpartij kaas van hebben gegeten, zie je helemaal onderaan.

Tekst: Feline Lindhout

23...

Keer per dag openen we de app gemiddeld om te checken of we nog vrienden hebben. Genoeg om gemiddeld 195 minuten per week te spenderen op WhatsApp.

17.000.000.000...

Euro betaalde Facebook twee jaar geleden voor de overname van WhatsApp. Toen beloofden ze nog dat ze geen gebruikersgegevens zouden delen, maar die uitspraak lijken ze vergeten te zijn.

9.800.000...

Nederlanders gebruiken de app op dit moment. Na de overname van Facebook verwijderden we massaal WhatsApp, maar dat hebben we niet lang volgehouden. Het aantal blijft groeien, zelfs nu iedereen aan je 06-nummer kan komen.

0...

Dollar besteedt WhatsApp aan marketingdoeleinden. Geen advertenties, PR-manager of extra aankopen via de app. Nodig was het ook niet. WhatsApp kreeg sinds de oprichting zoveel gratis promotie, dat de app daaraan zijn succes heeft te danken.

2.200...

Berichten per maand ontvangt de gemiddelde WhatsApp-gebruiker. Of het nou een lap tekst is of een lachende emoticon, elk bericht is er één.

40...

Procent van de Italiaanse scheidingen zijn de oorzaak van WhatsApp. Uit de WhatsApp-gesprekken zou namelijk blijken dat één van beiden vreemd zou gaan en dat wordt dan ook opgegeven als reden van de echtscheiding.

1.000.000.000...

WhatsApp-groepen telt de wereld. Twintigers hebben gemiddeld de meeste appgroepen in hun lijst staan: tien stuks.

De piratenpartij en WhatsApp

