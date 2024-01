Leven in het gangenstelsel van Ceau?escu; een kijkje in de hel van Boekarest

De Roemeense hoofdstad Boekarest wordt ook wel het Parijs van het Oost-Europa genoemd. Onder de grond is het beeld alleen wat minder romantisch.

Daar leeft een grote groep kansloze straatjongeren. Ze hangen rond in het gangenstelsel dat ooit in opdracht van dictator Nicolae Ceau?escu is aangelegd om centrale verwarming te realiseren. Zo'n beetje iedereen hier heeft HIV en ongeveer een kwart van de jongeren lijdt aan tuberculose. Wat betreft de drugs: bijna iedereen snuift lijm of inhaleert een goedkoop type lak (aurolac), een enkeling met een centje extra spuit heroïne.

De Roemeense journalist Radu Ciorniciuc is dit vuige gangenstelsel onlangs binnengetreden en mocht foto's nemen. Daarvoor moest hij toestemming vragen aan Bruce Lee, de absolute koning van deze wereld onder de grond. Hij is te herkennen aan heel veel buttons op zijn leren hesje, kettingen om zijn hals, littekens op zijn armen en zwarte wallen rond zijn ogen.

Deze angstaanjagende man, opgegroeid als wees, dealt in drugs. Maar de voormalige straatvechter betaalt ook lokale bendes voor bescherming en neemt de zorg op zich voor de allerjongste weesjes. Volgens maatschappelijke werkers houdt hij de jonkies uit handen van pedofielen. Ook regelt hij de slaapplekken voor de junks. Ja, de foto's vertellen de rest.

Foto's

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="37531,37533,37535,37537,37539,37541,37543,37545,37547,37549,37551,37553,37555,37557,37559,37561,37563,37565,37567,37569,37571"]