Amsterdamse recherche opent jacht op faciliteerders uit de onderwereld

De Amsterdamse recherche opent in de onderwereldoorlog die de stad al jaren teistert de jacht op faciliteerders – mensen die helpen om misdrijven te plegen. Uitbaters van restaurants waar criminelen afspreken en partners die op cruciale momenten wegkijken, maar ook familieleden van gangsters moeten vanaf nu achterom kijken. In zijn boek Afrekeningen legt Paul Vugts uit hoe dat in z’n werk gaat.

Fotografie Mizzle Media / Michel van Bergen, ANP, HHTekst Paul Vugts

Tegen helpers van de onderwereld, ‘faciliteerders’ zoals ze binnen de opsporingsdiensten heten, lopen ondertussen ook hoogst interessante strafzaken. Zo is in juli 2014 het onderzoek onder codenaam 26Tear begonnen naar een bende autodieven uit Rotterdam en omstreken die, ook op bestelling, snelle bolides lijkt te leveren aan criminele groepen die de auto’s ook voor liquidaties gebruiken.

De eerste verdachten zijn in beeld gekomen in een onderzoek naar de mislukte poging drugshandelaar Hafizuddin L. te liquideren, op 28 april 2014 in Den Haag. De schutters vluchten in een zwarte BMW 335d met valse kentekenplaten. Die is 3 weken tevoren in recreatiepark Port Zélande in Ouddorp gestolen door de uiteindelijke Rotterdamse hoofdverdachte Ivan H. en drie anderen, zoals een van hen zal bekennen. Terwijl in Den Haag het onderzoek naar de aanslag doorloopt, begint de landelijke eenheid van de recherche een apart onderzoek naar de autodieven. Afgeluisterde telefoontjes bevestigen al snel het vermoeden dat Ivan H. een professioneel opererende groep leidt die auto’s steelt en ‘plakka’s’ (kentekens) vervalst. De hoofdverdachten zoeken voortdurend naar te stelen auto’s en werken geregeld op bestelling. Specialisten van de recherche plaatsen peilbakens onder sommige gestolen auto’s om te kunnen volgen waar die heen gaan en bij wie ze belanden.

De verdachten worden vooral aangetrokken door donkere, snelle bolides van enkele jaren oud. Mogelijk is de beveiliging daarvan beter te kraken dan van splinternieuwe. BMW’s zijn veruit het populairst, met name de 3-serie, gevolgd door Audi’s. Met name die merken worden na zware misdrijven brandend of uitgebrand aangetroffen. Soms steelt de groep Range Rovers of Volkswagens, Golfjes met name. Aangezien de auto’s vaak ver van Rotterdam worden gestolen, vermoedt de recherche dat ‘spotters’ moeten hebben rondgereden om de auto’s van hun keuze te zoeken. Al tijdens of onmiddellijk na de diefstal vervangen de verdachten de kentekenplaten door valse die overeenkomen met de kentekens van bijna identieke auto’s die ze op internet hebben gevonden. Sommige auto’s verdwijnen naar het buitenland – Frankrijk, Marokko – maar de meeste gaan naar criminelen in Nederland.

